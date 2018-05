14 мая 2018 г. Глен Оуэн | Daily Mail "Связь с Путиным": миллиардер, стоящий за аналитическим центром, который агитировал за "Брекзит", опроверг свои контакты с Кремлем... Но его брат хвастался ими в брошюре своей компании "Скандал из-за связей с Кремлем вокруг основателя аналитического центра, агитировавшего за выход Британии из ЕС, усилился в субботу вечером после того, как появились новые свидетельства о его контактах с президентом Путиным", - сообщает The Mail on Sunday. Документы, с которыми ознакомилась газета, как представляется, противоречат опровержениям миллиардера Кристофера Чендлера того, что он и его брат Ричард помогли союзникам Путина поставить под контроль российский энергетический гигант "Газпром". Кристофер Чендлер, чей Legatum Institute помог Борису Джонсону и Майклу Гоуву сагитировать премьер-министра за жесткий вариант "Брекзита", гневно отреагировал после того, как это издание сообщило, что братья связаны с Путиным через их компанию Sovereign Global. Но сейчас его протесты опровергаются материалами, опубликованными компанией его брата. В брошюре "Высокое качество бизнеса" (The Goodness of Business), опубликованной в прошлом месяце компанией Ричарда Чендлера Clermont Group, утверждается, что после того, как он и Кристофер посадили своего человека в совет директоров, они объединили усилия с Путиным, чтобы устроить переворот в правлении "Газпрома". В отдельном документе, инвесторской характеристике "Газпрома", говорится, как Sovereign "заверил администрацию президента" в том, что он может положиться на его помощь в реформировании энергетического гиганта. В документе Clermont, включающем в себя предисловие Ричарда Чендлера, говорится: "В 2000 году Sovereign удалось назначить Бориса Федорова, бывшего министра финансов России, в совет директоров "Газпрома". Тогда в первый раз независимый директор оказался в совете государственной компании в России. Вступление Федорова в совет стало поворотным моментом в борьбе за реформы в "Газпроме" и в России". Затем там сказано, что после того, как правление "Газпрома" начало сопротивляться переменам, "Sovereign обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину. В результате Алексей Миллер, молодой экономист и близкий соратник президента, пришел на смену главе "Газпрома" Рэму Вяхиреву в 2001 году. Вытеснив старую гвардию, "Газпром" начал модернизироваться". Источник: Daily Mail