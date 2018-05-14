Почему Путин спокойно относится к народному восстанию в Армении

В фокусе протестов в Армении была внутренняя политика - отношения с Москвой под вопрос не ставились. Кроме того, пишет в статье на сайте Die Presse корреспондент Ютта Зоммербауэр, "Кремль извлек уроки из украинского фиаско".

"Кремль не любит народные восстания у себя под боком. Тем более удивительным выглядит тот факт, что Путин стал первым главой иностранного государства, поздравившим Никола Пашиняна, в течение нескольких недель возглавлявшего демонстрации в Армении, с назначением на должность премьер-министра. Что же случилось?" - недоумевает Зоммербауэр.

Основную причину она видит в том, что движение, которое добилось отставки Саргсяна, никогда не ставило под сомнение особые отношения между Россией и Арменией.

Лидер оппозиции Пашинян критиковал кумовство, систему правосудия и тесные связи власть имущих с олигархами, говорится в статье. Но необходимость делать выбор между пророссийским или проевропейским курсом расколола бы его сторонников. В Армении по возможности старались избежать ассоциаций с имевшими место по соседству сменами режимов - как с "революцией роз" в Грузии, так и с "оранжевой революцией" на Украине. По мнению специалиста из аналитического центра Caucasus Institute Армена Газаряна, участники движения подчеркивали его "местный" характер.

По словам известного политолога Степана Григоряна, Пашинян делал акцент на "проармянской, а не проевропейской" позиции. "В прошлом, - замечает журналистка, - 42-летний Пашинян делал иные заявления, критикуя действующую власть за покорность Москве - что находило поддержку, в первую очередь, среди его молодых сторонников".

Армения под давлением Москвы вступила не только в Евразийский экономической союз - она является и членом возглавляемого Россией военного альянса ОДКБ. У России в Армении имеются две военные базы, говорится в статье.

"Похоже, Кремль в случае с Арменией извлек уроки из предыдущих ошибок. Вмешательство в дела Украины - аннексия Крыма и эскалация на Донбассе - желаемого результата не принесла", - полагает автор статьи.

"Кремль понял, что, вмешиваясь, настраивает население против себя", - сказал политолог Артур Атанесян из Ереванского государственного университета. По словам эксперта, Пашинян, критиковавший слишком пророссийскую политику предыдущего правительства, "попав в систему, должен будет подстраиваться". Политолог Григорян, со своей стороны, надеется, что новый глава правительства выберет "многовекторную политику" и более проевропейский курс. Ереван, по его мнению, должен более уверенно проводить собственную политику в отношении Москвы - это касается, в частности, экономического союза.

"Получится ли? Из Москвы уже идет информация о том, что импорт овощей из Армении может быть приостановлен в связи с нарушениями гигиенических требований", - пишет в заключение Зоммербауэр.