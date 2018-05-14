Провокация в духе Трампа

Американское посольство переезжает из Тель-Авива в Иерусалим аккурат в те дни, когда Израиль отмечает 70-летнюю годовщину своей независимости. Для Израиля это событие - подтверждение его прав на город, для палестинцев - повод выплеснуть гнев. Международное сообщество, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Татьяна Хайд, выражает обеспокоенность.

"Государство Израиль, рожденное из ужасов Второй мировой, сегодня демонстрирует не только военную мощь и экономические успехи, но и уязвимость, и раскол - на городское и сельское население, на ультраортодоксальных евреев и тех, кто живет мирской жизнью, на израильтян еврейского и арабо-палестинского происхождения. Существование этого государства каждый день напоминает нам о том, куда может завести слепая ненависть - и как непросто для людей разного вероисповедания и происхождения мирно сосуществовать друг с другом", - пишет журналистка.

"Оборотной стороной истории успеха Израиля является изгнание палестинцев в ходе формирования государства. Завтра палестинцы будут вспоминать о бегстве и насильственном вытеснении более 700 тыс. своих соотечественников в 1948 году. И именно сегодня США переносят посольство из Тель-Авива в Иерусалим: громкое политическое решение, играющее на руку израильтянам и вызывающее гнев палестинцев, которые также претендуют на Иерусалим как на столицу своего будущего государства", - говорится в статье.

"Десятки тысяч человек собираются выйти с протестами в Секторе Газа на границе с Израилем, не исключены серьезные столкновения. Это решение (Трампа), вызвавшее волну критики, может еще больше усложнить процесс мирного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами", - отмечает Хайд. Человеку, сидящему в Белом доме, следовало бы подарить учебник истории.