14 мая 2018 г. Дэниэл Боффи | The Guardian "Переборщил с джеймсбондовщиной": бельгийский дипломат попал под суд за шпионаж на Россию "Высокопоставленного бельгийского дипломата, который в прослушиваемом следователями телефонном разговоре сказал, что переборщил с джеймсбондовщиной, отправили под суд по обвинению в шпионаже на русских в течение 25 лет", - сообщает Дэниэл Боффи в The Guardian. 63-летнего Освальда Гантуа обвиняют в сливе КГБ и СВР информации, позволяющей им создавать фальшивые документы для своих агентов. По словам федерального прокурора Анн Франсен, Гантуа завербовали в 1985 году оперативники "Линии Н" КГБ, специализировавшейся на создании поддельных документов и легенд для агентов. "Для этого нужны самые разные поддельные документы. Знания обвиняемого о процессе натурализации в Бельгии, очевидно, очень пригодились", - сказала Франсен. На слушании было сказано, что российские спецслужбы угощали Гантуа, давали ему деньги и дорогую водку. Гантуа заявил перед судом, что водку принимал, но, хотя некоторые задаваемые его российским контактным лицом вопросы вызывали у него сомнения, на всем протяжении своей карьеры он руководствовался только стремлением послужить Бельгии. "Я никогда не брал денег... Я никогда не раскрывал государственных тайн, - сказал Гантуа. - Я прав перед самим собой, и этого достаточно. Это дело разрушило мою жизнь. С точки зрения следователей я был виноват изначально. Они сказали мне: "Вы перешли на их сторону, и они вас предали". Теперь я хочу, чтобы это кончилось. Я хочу, чтобы в моих силах было это прекратить". "Вердикт будет вынесен 13 июня", - говорится в статье. Источник: The Guardian