Теракт с ножом в Париже: Чечня, крупная поставщица террористов "Исламского государства"*

Хамзат Азимов, совершивший в субботу, 12 мая, в Париже нападение с ножом, как стало известно в воскресенье, родился в Чечне, получил французское гражданство в 2010 году, фигурировал в базе французской полиции как лицо, склонное к радикальной деятельности. Такая информация ставит вопрос о предполагаемом присутствии "чеченской сети" во Франции, где многие выходцы из кавказского региона уже были осуждены, пишет журналистка Le Huffington Post Джейд Туссай.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"*, представившая молодого человека как своего "солдата", говорится в статье.

Подобное признание подтолкнуло лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен потребовать выяснения, через какую "сеть" нападавший прибыл во Францию.

Чеченцы уже не в первый раз привлекают внимание французских властей из-за своих связей с терроризмом, говорится в статье.

По мнению Шарля Пеллегрини, бывшего главы Центрального бюро по борьбе с бандитизмом и консультанта по анализу рисков, опрошенного телеканалом France Info, главная проблема не столько в "национальности террориста", сколько в том, что он "примкнул к радикальному религиозному течению, которое противостоит западным ценностям".

"Во Франции существует радикализированное сообщество. Неважно, чеченец это или кто-то другой, главное - это принадлежность к данному сообществу", - утверждает консультант, уточняя, что "с учетом принятых мер предосторожности, чеченской сети не существует".

При этом за пределами французских границ крайне авторитарный президент Чечни Рамзан Кадыров, торжественно посвященный в рыцари Владимиром Путиным, с момента своего прихода к власти в 2007 году беспрестанно проповедует все более радикальный ислам, порой, судя по всему, противореча директивам Кремля, указывает Туссай.

После двух чеченских войн, когда сепаратисты сражались с российской армией, многие чеченцы завербовались в террористические группировки на Ближнем Востоке, видя в этом возможность выступить против российской власти, сообщает автор. "Джихадистский дискурс привлекает участников чеченского движения. Некоторые из них питают такую ненависть к Владимиру Путину и к России, что готовы приветствовать любых врагов этой страны", - так на телеканале France Info оценивает обстановку Луи Каприоли, бывший заместитель директора по борьбе с терроризмом в Управлении территориального надзора (DST).

В террористической группировке чеченцы занимают важное место, достаточно вспомнить одного из их лидеров, "военного министра" ИГИЛ* Абу Умара "Чеченского", убитого в Ираке в 2016 году, говорится в статье.

В 2015 году бывший глава французской разведки (DGSE) Ален Шуэ также утверждал на France Info, что чеченские джихадисты "не заинтересованы совершать теракты за пределами района боевых действий". "Такой вопрос возникнет, когда организация "Исламское государство"* будет располагать меньшими ресурсами и вынуждена будет проводить акции вне театра военных действий на Ближнем Востоке", - сказал он тогда.

"Приоритетной мишенью чеченцев являются не страны Запада. В этом плане произошел некоторый сдвиг", - полагает французский эксперт Матье Гидер. На его взгляд, подобное перемещение может быть связано "с их нынешней неспособностью проводить серьезные боевые действия против русских в Сирии и в России".

По мнению французского эксперта Анны Гудичелли, главы консалтинговой компании Terrorisc, личность подозреваемого в совершении теракта в Париже могла заинтересовать джихадистских вербовщиков именно своими чеченскими корнями. "У чеченцев репутация людей сильных, верных и жестоких. Им отведено важное место в джихаде, так было в прошлом и так продолжается сегодня", - пояснила она.

Тем не менее, в воскресенье чеченские власти попытались минимизировать связь между непоследовательной Чечней и терактом в Париже, говорится в статье. У людей, совершающих такие преступления, "нет ни национальности, ни конфессии, ни флага", заявил министр национальной политики, внешних связей и информации Чечни Джамбулат Умаров. Чеченский лидер Рамзан Кадыров при этом заявил, что "вся ответственность" за нападение, в результате которого погиб один человек, полностью лежит на Франции, где произошло "формирование личности, взглядов и убеждений" подозреваемого.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.