Почему президентство Трампа во многом идентично правлению Бориса Ельцина

Трампа часто сравнивают с американскими политическими деятелями, в том числе с Ричардом Никсоном. Но, пожалуй, самое разительное сходство у него - с Борисом Ельциным, пишет в статье для The Independent Рут Дейермонд - преподаватель Королевского колледжа Лондона, исследовательница российской внешней политики и американо-российских отношений.

"Президент, глубоко непопулярный и столкнувшийся с нарастающим скандалом, вовлек свою страну в военные действия, в которых некоторые видят попытку отвлечь критиков от его проблем. Его победу на выборах приписывают закулисному влиянию могущественного государства, подозреваемого в использовании президента в качестве марионетки для продвижения собственных интересов и ослабления страны", - проводит параллели автор статьи.

"Уволив ряд высокопоставленных членов правительства, он опирается на поддержку деятелей из сферы безопасности и богатых соратников с сомнительным прошлым, но больше всего - на своего ближайшего советника в лице дочери. Переменчивый, вспыльчивый, склонный выплескивать эмоции на публике и на вид не способный справляться с рабочей нагрузкой, он, похоже, едва выполняет функции президента и создает вакуум в сердце ядерной сверхдержавы, что тревожит наблюдателей в стране и за ее пределами", - продолжает Дейермонд.

Как и Трамп, Ельцин был глубоко противоречивой фигурой, уличным бойцом в политике, который выжил, стравливая друг с другом отдельных людей и группировки. Он был политиком харизматичным и нетрадиционным, который, похоже, получал удовольствие от политической драмы и театральных публичных выступлений, отмечается в статье.

"Вначале он виделся (по крайней мере, своим поклонникам) приверженцем радикальной реформы коррумпированной и неэффективной политико-экономической системы. Однако потом политику его правительства критиковали за то, что она шла на пользу сверхбогатым за счет простых людей, и его президентство в конечном итоге дискредитировало демократический процесс в глазах сограждан, понизив статус России и доверие к ней за рубежом. Многие подобные утверждения касаются нынешнего обитателя Белого дома, и аналогичные прогнозы делаются в отношении политического будущего Америки",- пишет Дейермонд.

Автор статьи оговаривается: конечно, есть очевидные пределы параллелям между Ельциным и Трампом, однако общие черты не следует игнорировать. "Они относятся в особенности к международному влиянию этих двух президентств", - подчеркивает эксперт.

Решение нанести ракетные удары по Сирии, о котором Трамп неожиданно объявил после обысков ФБР в офисах его адвоката Майкла Коэна, критикам показалось вызванным скорее желанием отвлечь внимание от особенно пагубного поворота скандала. Это напоминает решение Ельцина начать "маленькую победоносную войну" в Чечне, не оказавшуюся ни победоносной, ни маленькой, считает Дейермонд.

"Справедливо ли это утверждение в одном или обоих случаях, в некотором смысле важнее ощущение, что это правда или может быть правдой, - добавляет автор. - Когда политического лидера считают столь отчаянным, что он использует военную силу для отвлечения внимания от своей политической слабости, игроки и внутри страны, и за рубежом вынуждены переоценивать свои отношения с ним".

"Вопрос о выборах - еще одна сфера, где сходство между Ельциным и Трампом создает проблемы для Америки", - продолжает эксперт. Столкнувшись в 1996 году с тяжелой предвыборной борьбой, Ельцин, по-видимому, воспользовался поддержкой США, когда президент Клинтон, в числе прочего, отложил расширение НАТО и протолкнул масштабную международную помощь для России.

"Эти и другие утверждения об иных, более спорных, формах тайной поддержки для кампании Ельцина способствовали представлению о том, что американское правительство вмешалось, чтобы сделать возможной победу союзника - или марионетки, по мнению многих критиков Ельцина внутри страны", - говорится в статье.

Широко распространенное мнение о том, что российское правительство могло подарить победу предпочтительному для него кандидату, пагубно не только для самого Трампа, но и для положения Америки в мире. Если есть сомнения в легитимности выборов президента США и в том, не мог ли он оказаться в долгу перед правительством другой страны, репутации США наносится ущерб, позиция Америки слабеет, ее способность добиваться целей на международном уровне подвергается риску, подчеркивает автор.

Конец американского господства был предсказан задолго до Трампа, но при нем падение авторитета США в мире ускоряет процесс так, что мир становится менее стабильным и безопасным, отмечает Дейермонд. В заключение она пишет: "В 1950-х Советский Союз, чтобы исправить ошибки прошлого, прошел через процесс десталинизации. Вашингтону срочно нужно начать процесс "деельцинизации", чтобы позиции США в мире не были еще больше подорваны. Пока что шансы на это представляются пугающе отдаленными".