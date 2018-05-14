Американское посольство в Иерусалиме: Нетаньяху наслаждается серией личных побед

Израильский премьер-министр в последние месяцы представлялся человеком, которого преследует полиция за предполагаемые коррупционные дела, но теперь, похоже, он во всем добивается успеха. Серия выигранных пари позволяет ему воспрянуть, пишет журналист Le Figaro Марк Анри.

В понедельник должна реализоваться его старая мечта: США торжественно откроют свое посольство в Иерусалиме. Разочарованные израильтяне в это уже не верили. Однако Дональд Трамп сдержал слово, в отличие от многих американских президентов, которые, будучи кандидатами, обещали перенести посольство, а, едва водворившись в Белом доме, быстро об этом забывали. Такой переезд способен вызвать эффект домино, отмечает автор: Гватемала на этой неделе тоже собирается открыть свое посольство в Святом городе, и другие страны могут последовать такому примеру.

Нетаньяху недавно одержал еще одну дипломатическую победу. После многолетних тщетных усилий по проведению международной кампании Трамп признал его правоту по поводу иранской ядерной сделки и вышел из нее, объявив о возобновлении американских экономических санкций против Тегерана в таких выражениях, которые израильский премьер-министр мог бы подхватить слово в слово, полагает журналист.

Премьер-министр также выиграл пари в отношении главного врага Израиля. На прошлой неделе израильские самолеты атаковали 50 предполагаемых иранских баз, рассредоточенных в Сирии. Воздушные нападения были произведены в ответ на пуск ракет, летевших на израильскую территорию, но перехваченных и взорванных над Сирией. "Словом, четкие и точные военные действия", - отмечает автор.

Еще израильскому премьер-министру удалось "нейтрализовать" Владимира Путина - безусловно, главного игрока в Сирии. Нетаньяху изловчился стать практически единственным главой иностранного государства, принявшим участие в праздновании победы над нацистами на прошлой неделе в Москве, рассказывает читателям Анри. Россия, которая могла бы рассердиться на атаки против Ирана, ее союзника в Сирии, проявила исключительную сдержанность. Еврейское государство опасалось, что Москва предоставит армии Асада противовоздушные системы, что ограничило бы свободу действий израильской авиации в Сирии, но и в этом случае Нетаньяху, судя по всему, выиграл дело. По данным газеты "Известия", на сегодняшний день не ведется никаких переговоров с Дамаском о поставках российских "современных новых систем" ПВО.

Вдобавок ко всему в этот уикенд на глазах у 200 млн телезрителей всего мира израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на "Евровидении". Биньямин Нетаньяху поздравил ее, назвав "лучшим послом Израиля".

"Все же многие комментаторы предостерегают от искушения поддаться эйфории, - продолжает автор. - Израиль одержал серию тактических побед, однако все остается в неизвестности. Иран проиграл битву в Сирии, но ничто не говорит о том, что Тегеран не попытается взять реванш. Полная неопределенность установилась по иранскому ядерному досье. И по палестинскому вопросу все застопорилось. Сохраняется неясность вокруг Дональда Трампа, кичащегося тем, что он единственный, кто способен разрешить израильско-палестинский вопрос в стиле бизнесмена. До сих пор он баловал Израиль, но кто знает, будет ли так продолжаться впредь".