США - пироманы

Грубо и преднамеренно унижая Европу своим отказом сначала от Парижского, а затем от Венского соглашения по иранской ядерной программе, Дональд Трамп запускает беспрецедентно тяжелый трансатлантический кризис, поскольку он касается вопроса о ценностях, пишет французский политолог Николя Баверез в Le Figaro.

Иран, часто называемый государством-изгоем, исполнил свои обязательства в ядерной сфере, что подтверждает МАГАТЭ. А США, наоборот, переступили через нормы международного права, нарушив резолюцию ООН, узаконившую Венское соглашение от 14 июля 2015 года, говорится в статье.

Вследствие этого сильно повысился риск перезапуска ядерной программы Ирана с целью заполучить атомное оружие примерно через год, дабы сделать режим неприступным, что может спровоцировать США и Израиль на осуществление превентивных ударов, отмечает автор.

Хаос на Ближнем Востоке интернационализируется, добавляя к динамике религиозной войны прямое столкновение держав: ось, состоящая из Израиля, Саудовской Аравии и Египта, при поддержке США, противостоит Ирану, опирающемуся на Турцию и Россию, комментирует политолог.

Одновременно Дональд Трамп готовится к встрече в Сингапуре 12 июня с Ким Чен Ыном, северокорейским диктатором, который отныне имеет в своем распоряжении от 13 до 20 ядерных боеголовок и потенциал увеличить их число до 50 к 2020 году, и баллистическую мощь, позволяющую ему нанести удар по территории США вкупе с грозной силой киберудара. Это решающая ставка для Корейского полуострова, остающегося разделенным на две части по 38-й параллели, в силу перемирия, подписанного 27 июля 1953 года, напоминает Баверез.

Констатация факта оказывается жестокой. США, которые укрепляли демократии с 1945 года, становятся опасными из-за непоследовательности их стратегии (выход из соглашения о Транс-Тихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве, накладывающего ограничения на Китай, и торговые санкции против Пекина, отказ от иранской ядерной сделки и от двусторонних переговоров о псевдоденуклеаризиции Северной Кореи, удары против режима Дамаска и отвод американских войск из Сирии), а также из-за непредсказуемости Дональда Трампа, дискредитирующей политику устрашения. С одной стороны, усиливаются возможности крупного вооруженного конфликта. С другой - дестабилизация социальных институтов и международного права укрепляет опасный характер миропорядка, раскалывает демократии, легитимизирует сильных лидеров и их насильственные действия, наподобие того, как ведет себя Пекин в Китайском море, Москва в Крыму, Анкара против курдов на севере Сирии, анализирует эксперт.

Перед лицом американской администрации, целью которой является довести мир до состояния джунглей, при том, что США поддерживают иллюзию способности к господству, в то время как они лишь служат амбициям демократур, у Европы нет иного выхода, кроме как радикально изменить свою позицию: она должна официально зафиксировать окончание мероприятий по обеспечению безопасности со стороны Америки и взять свою судьбу в собственные руки. И мобилизоваться ради спасения того, что осталось от ЕС и от международного права, в частности, для того, чтобы попытаться продолжить стратегию открытости с Ираном. Утвердить свой торговый, налоговый и информационный суверенитет перед лицом американских санкций. И вновь массированно реинвестировать в свою безопасность, которая яснее, чем когда-либо, вырисовывается в качестве первого условия ее свободы и суверенитета, заключает Баверез.