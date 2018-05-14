США против России: как новый лимузин Путина выглядит по сравнению с "Бестией" Трампа

На данный момент у российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа установились интересные взаимоотношения, которые часто противоречат традиционной внешней политике США и заставляют мир зачарованно наблюдать. Однако, если и существует что-то, объединяющее Кремль и Белый дом, то это их слабость к лимузинам высшего класса, пишет Том О'Коннор в Newsweek.

"Путин, по сообщениям, потратил 192 млн долларов на новый парк лимузинов и продемонстрировал их на инаугурации в понедельник. Сделанный в России бронированный автомобиль, как сообщается, оснащен 6,6-литровым двигателем V-12, мощность которого составляет 860 лошадиных сил, по данным его производителя", - говорится в статье. Этот автомобиль носит официальное название "Аурус".

"В то время как The Drive указывает, что путинский "Аурус" оснащен с помощью неких новейших оборонных и коммуникационных технологий, эти механизмы, возможно, не превосходят технологии более старого, но мощного автомобиля, используемого его американским коллегой", - пишет автор статьи.

Трамп унаследовал уникальный автомобиль, известный как "Бестия", от своего предшественника Барака Обамы, который в 2015 году назвал его "кадиллаком на основе танка". "Бестия", разработанная в сотрудничестве с Секретной службой США, оснащена невзрываемым бензобаком и способна продолжать движение, даже если останется без шин, говорится в статье.

Впрочем, двигатель этого автомобиля V-8 несопоставим с двигателем V-12 нового лимузина Путина, отмечает О'Коннор.

Однако, как кажется, Россия опередила Америку ненадолго: в прошлом месяце Fox News сообщил, что давно откладываемая новая версия "Бестии" может появиться на улицах уже этим летом.