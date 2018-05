14 мая 2018 г. Майкл Швирц, Эллен Барри | The New York Times Они встретились за виски и поговорили о шпионаже. Не потому ли отравили Скрипаля? "Стареющий российский шпион, пребывающий на свободе всего несколько лет, появился в Праге для секретной встречи с бывшими противниками. Он казался больным, но держался весело и шутил, что доктор прописал ему виски для повышения давления", - пишут корреспонденты The New York Times Майкл Швирц и Эллен Барри. "Потом он перешел к делу, выпалив одним духом информацию о российском шпионаже и действиях бывших коллег, которая могла дать чехам преимущество над их противниками", - говорится в статье. Это был Сергей Скрипаль, двойной агент, который вместе с дочерью был отравлен едва ли не до смерти редким нервно-паралитическим веществом 10 недель назад. Британские власти обвинили Россию в попытке убить Скрипаля. В подтверждение своей версии они представили Скрипаля как символическую жертву: якобы он вел тихую жизнь, наполовину отойдя от дел, пишут авторы публикации. Но в течение нескольких лет, предшествовавших отравлению, Скрипаль, очевидно, много путешествовал, предлагая консультации по поводу России сотрудникам иностранных разведок, сообщили на условиях анонимности европейские чиновники. "Эти встречи почти точно получали одобрение и, возможно, поддержку британских властей как способ просветить своих союзников и заодно дать Скрипалю заработать", - говорится в статье. Так, он несколько раз встречался с сотрудниками чешской разведки и посетил Эстонию в 2016 году, контактируя с местными спецслужбами. Подобные визиты не были ни нелегальными, ни необычными для перебежчиков. Но они означали, что Скрипаль встречался с сотрудниками разведслужб, старавшимися сорвать российские операции в Европе, а это позволяет предположить, что его отравление может быть актом возмездия, рассуждают журналисты. Во время своего короткого визита Скрипаль предоставил чешским властям информацию об офицерах ГРУ, действовавших в Европе. Эти сведения были устаревшими - он ушел из ГРУ в 1999 году. Несмотря на это, чешские разведчики сочли его знания ценными. Многие из агентов ГРУ, с которыми он работал в 1990-е годы, все еще были активны, как сообщил один чиновник. Официальные лица проявили большую осторожность в отношении визита Скрипаля в Эстонию: один из них назвал это "сверхсекретной информацией". Высокопоставленный европейский чиновник, осведомленный об этой поездке, подтвердил, что бывший российский агент тайно встретился с избранной группой разведчиков в июне 2016 года, хотя неясно, что они обсуждали. По словам чиновника, британские разведывательные службы помогли организовать эту встречу, передают корреспонденты. Джон Сайфер, экс-сотрудник ЦРУ, некогда руководивший тайными операциями против русских, заявил, что США регулярно используют российских перебежчиков для информирования разведывательных служб своих союзников. Кремль, вероятно, не счел бы предоставление устаревшей информации иностранным разведкам большой угрозой, полагает Сайфер. Другое дело - если бы Скрипаля использовали для других целей, например, для вербовки новых российских агентов. "Если бы он вербовал других русских, это бы повысило его ценность, - говорит Сайфер. - Или, если он слишком близко подошел к тому, что было очень важно для русских". Источник: The New York Times