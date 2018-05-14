Нетаньяху хочет воспользоваться "Евровидением" для реализации политических целей

Общество Израиля расколото: победившая на конкурсе "Евровидение" в этом году израильская певица Нетта представляет ту его часть, которая открыта миру. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху хочет провести конкурс в Иерусалиме, обслуживая тем самым интересы сторонников ограничительной политики и изоляции, говорится в статье на сайте Sueddeutsche Zeitung.

"Нетта Барзилай представляет тот Израиль, который близок и симпатичен большинству европейцев. Победительница нынешнего "Евровидения" открыта миру, придерживается либеральных взглядов и эмансипирована. Ее пестрое крикливое выступление и она сама, олицетворяющая жажду жизни, представляет Израиль, который ограничивается преимущественно Тель-Авивом: городом, который по праву считается местом проведения отличных вечеринок и демонстрирует терпимость к инакомыслящим и представителям иного вероисповедания", - повествует автор публикации Александра Фёдерль-Шмид.

"Но уже на юге Тель-Авива, там, где находится часть тех 38 тыс. беженцев, которые должны быть депортированы в Африку, эта открытость миру и заканчивается. То тут, то там происходят столкновения с израильтянами - на передний план зачастую выходит расизм", - говорится в статье.

Песню 25-летней израильской певицы автор статьи предлагает трактовать как призыв к социальной справедливости и терпимости. "Общество Израиля расколото: с момента основания государства наблюдаются разногласия между европейскими и ближневосточными евреями - очевидными они становятся и в социальных различиях. Сюда же добавляется и ширящаяся пропасть между религиозными израильтянами и их более светскими соотечественниками", - отмечает журналистка, указывая на то, что в Бней-Браке (примыкающем с востока к Тель-Авиву. - Прим. ред.) 81% населения составляют евреи-ортодоксы, которые на последних выборах отдали свои голоса одной из самых ультраортодоксальных партий.

"Рост числа евреев, строго придерживающихся религиозных традиций и на сегодняшний день составляющих 1 млн человек на 8 млн жителей страны, изменил климат в Израиле, - продолжает автор статьи. - Так, появились автобусы, передние сиденья в которых закреплены за мужчинами. Таблички в израильском районе Бейт Шеймет (недалеко от Иерусалима) предписывают женщинам, как одеваться и где нельзя останавливаться на улицах. Вот уже несколько месяцев ортодоксы выступают за автоматическое освобождение от службы в армии - об эту тему недавно споткнулась правящая коалиция, как до этого на такой теме, как запрет на работу в шабат".

Последствия проводимой политики, на которую все больше влияния оказывают представители ультраортодоксального лагеря, проникают и в Тель-Авив, который не хочет иметь ничего общего ни с политикой поселений, ни с застопорившимся миротворческим процессом, сообщает издание.

Тот факт, что Нетаньяху после победы Нетты хочет провести конкурс в будущем году в Иерусалиме, свидетельствует о том, что "он хочет воспользоваться "Евровидением" в своих политических целях". "Иерусалим признается израильской столицей лишь Соединенными Штатами (...). Израильский премьер хочет заработать очков. Этот город представляет другой Израиль, тот, что поддерживает политику изоляции и ограничений. Это не тот Израиль, который налаживает тесные связи с Европой", - резюмирует автор.