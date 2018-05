14 мая 2018 г. Редакция | The Times Рискованная дипломатическая игра "На этой неделе Иерусалим будет искрить от напряжения, - прогнозирует редакция The Times. - Ожидаются ожесточенные протесты в связи с тем, что Соединенные Штаты переводят в этот город свое посольство. Этот жест должен укрепить отношения между Израилем и администрацией Дональда Трампа. И это рискованное предприятие, которое при наилучшем раскладе может встряхнуть полумертвый мирный процесс между израильтянами и палестинцами. Если же все пойдет не так, всему региону придется готовиться к новому циклу ближневосточных конфликтов. "Многое зависит теперь от намерений и политической стойкости президента Трампа", - указывают журналисты. "Трамп выдвинул Иерусалим на передний план, признав его официальной, а не только функциональной столицей Израиля", - отмечают авторы и напоминают, что перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, одобренный в свое время Конгрессом, откладывали три предыдущих американских президента. "Трамп стремится вывести ситуацию из тупика, вернув конфликт к его истокам - необходимости для евреев и арабов делить между собой Святую землю и Святой город. Израиль, успокоенный тем, что Иерусалим признан его столицей, и убежденный, что США твердо его поддерживают, скорее пойдет на уступки палестинцам на востоке Иерусалима. Даже есть надежда, пусть наивная, что израильское правительство может скорректировать свою политику в отношении поселений. По-видимому, такова логика назначенного Трампом медиатора - Джареда Кушнера", - рассуждает редакция. "Однако администрация еще не представила обещанный всеобъемлющий план по урегулированию многочисленных трений. Вместо этого она делает ставку на изменение климата в арабском мире", - говорится в статье. "Определив Иран как общего врага США, Израиля, Саудовской Аравии и стран Персидского залива, Трамп посчитал, что он изменил переговорные условия на Ближнем Востоке. Арабы уже обмениваются разведывательными данными с Израилем. Подрывная деятельность Ирана по всему региону, его марионеточная "Хизбалла" и его помощь "Хамасу" в секторе Газа - все это затмило дилемму палестинцев. Арабские государства не отказались от идеи независимой Палестины, но они с нетерпением ожидают решения вопроса, который, похоже, отвлекает их от создания более современных и эффективных обществ", - пишет издание. Это неплохая отправная точка для возобновленного мирного процесса под руководством США, пишет редакция, но указывает на необходимость "более пристального управления со стороны президента, владеющего деталями и более осведомленного об исторических моделях политики, которые он так решительно нарушает". В ближайшие дни Израиль будет чувствовать себя в осаде, говорится в статье. Трамп должен показать готовность американцев справиться с потенциально взрывоопасным кризисом. Источник: The Times