14 мая 2018 г. Ник Пензенcтедлер, Брэд Хит, Джессика Гайн | USA Today Мы прочитали каждое из купленных русскими 3517 объявлений на Facebook. Вот что мы обнаружили Российская компания, которую обвиняют в попытке вмешаться в президентские выборы в 2016 году, фокусировала вал своей рекламы в соцсети на, пожалуй, самом больном для Америки политическом вопросе - расовом, сообщает USA Today. Российское "Агентство интернет-исследований" создало в Facebook около 3500 объявлений. Репортеры USA Today изучили каждое из них, говорится в материале. "Из приблизительно 3500 обнародованных на этой неделе объявлений более чем в половине - порядка 1850 - делались прямые отсылки к расовой принадлежности", - передает USA Today. Эти объявления были показаны 25 млн раз. "Не менее 25% рекламы было сосредоточено на вопросах, имеющих отношение к преступности и охране правопорядка, часто с расовой подоплекой. Разные объявления, запущенные одновременно, в одном случае вызывали сомнения в отношении полиции к чернокожим, а в другом призывали поддерживать прополицейские группы", - информирует телеканал. "Способствующие расколу объявления, имеющие отношение к расе, покупались в среднем около 44 раз в месяц с 2015 года по лето 2016 года, прежде чем в преддверии дня выборов произошел значительный рост. С сентября по ноябрь 2016 года количество связанной с расовой принадлежностью рекламы выросло до 400 объявлений. Еще 900 были опубликованы в период после ноябрьских выборов по май 2017 года", - сообщает USA Today. "Только в приблизительно ста объявлениях открыто упоминалось о поддержке Дональда Трампа или оппозиции к Хиллари Клинтон", - уточняется в материале. "Наиболее заметное объявление с 1,3 миллионами показов и 73 тыс. кликов иллюстрирует, как проводилась кампания по оказанию влияния", - продолжает USA Today. Речь идет о странице под названием Back the Badge ("Поддержим полицейский жетон"). "Согласно проанализированной USA TODAY информации, "Агентство интернет-исследований" заплатило за эту рекламу на Facebook 110058 рублей, или 1785 долларов, - передает телеканал. - Она была нацелена на людей от 20 до 65 лет, интересующихся правопорядком, которые уже лайкнули такие страницы, как The Thin Blue, Police Wives Unite и Officer Down Memorial Page ("Тонкая синяя линяя", "Жены полицейских, объединяйтесь" и "Мемориальная страница в честь погибших полицейских". - Прим. ред.)". Уже на следующий день была куплена реклама, изображающая двух чернокожих братьев, скованных наручниками в Колорадо "за вождение в черном виде". "Это объявление предназначалось людям, интересующимся Мартином Лютером Кингом-младшим, Малкольмом Иксом и историей чернокожих. Спустя несколько минут российская компания нацелила на ту же группу объявление, в котором говорилось, что "за последние несколько лет жестокость полиции стала самой частой проблемой", - говорится в материале. Лидер демократического меньшинства в комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф сказал USA Today: "Эти объявления были широко направлены на то, чтобы стравить одного американца с другим, используя недостатки нашего общества, расовую или этническую принадлежность, сексуальную ориентацию и другие глубоко циничные мысли. Американцы должны из этого вынести то, что русские воспринимают эти разногласия как уязвимые места, которыми в какой-то степени можно воспользоваться в рамках изощренной кампании". Анализ USA Today показал, что сначала использовалось множество вирусных мемов, отсылающих к обычной американской поп-культуре, таких как Спанч Боб Квадратные Штаны или покемоны, - видимо, чтобы набрать поддержку, прежде чем применять рекламу, связанную с расовой принадлежностью. Источник: USA Today