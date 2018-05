14 мая 2018 г. Карл Бильдт | The Washington Post Решение Трампа покончить с иранской сделкой - это массированный удар по Европе "Мало какая из идей, которые президент Дональд Трамп упоминает в своей международной литургии, так же священна для него, как концепция национального суверенитета", - отмечает в The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. "Однако решение Трампа попытаться покончить с ядерной сделкой с Ираном - не что иное, как массированный удар по суверенитету других - главным образом Европы. Теперь американский президент отдал распоряжение о наложении максимальных экономических санкций. Однако, за немногими исключениями (одно из существенных - Boeing), эти санкции по-настоящему не повлияют на американский бизнес и деятельность США. Американские компании так или иначе уже отстранены от ведения бизнеса с Ираном", - указывает политик. "Вместо США основная тяжесть санкционного наступления напрямую влияет на бизнес в Европе. Например, новый посол США в Германии поспешил в твите распорядиться, как должны вести себя немецкие компании. Это не что иное, как массированный удар по суверенитету европейских стран и Европейского союза. Они лишились права принимать решения относительно своей политики и своих действий в связи с грубым диктатом другой - и вроде как дружественной - страны. Это совершенно неприемлемо с европейской точки зрения и противоречит проповедям самого же Трампа. Это обрекает Европу на соблюдение и осуществление политики, с которой она глубоко не согласна", - говорится в статье. Источник: The Washington Post