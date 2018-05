14 мая 2018 г. Джексон Диль | The Washington Post Путин не так всесилен, как кажется Мрачную инаугурацию Владимира Путина сопровождали столь же мрачные комментарии о его власти над страной. Как приятно для разнообразия встретиться с приехавшими на прошлой неделе в Вашингтон россиянами - оппозиционными активистами, которые не только протестуют, но и организуют народные движения в Москве и за ее пределами, пишет колумнист The Washington Post Джексон Диль. "У них более реалистичный и обоснованный взгляд на путинскую Россию, где растет недовольство, стремление к гражданским правам ощутимо, а перспектива демократических преобразований реальна - в долгосрочной перспективе", - рассказывает журналист. "Да, мы верим в результаты голосования за Путина, но все может очень быстро измениться, если есть реальная оппозиция", - сказала бывший муниципальный депутат Наталья Шавшукова, которая сейчас занимается обучением местных политиков. "Ее аргументы? В сентябре на муниципальных выборах в Москве независимые кандидаты получили 260 мест из полутора тысяч, в то время как на предыдущих выборах - 30", - пишет Диль. "Погодите, скажете вы: настоящие демократические выборы? В путинской России? Оказывается, они все еще возможны на местном уровне, во многом потому, что у режима нет ресурсов, чтобы подавлять независимых кандидатов или воровать голоса в каждом муниципальном совете", - поясняет автор. Люди, разгневанные из-за токсичных свалок, разрушительного плана городской реконструкции или местной коррупции, объединяются, находят кандидатов и добиваются их избрания, используя для их продвижения оболочки дозволяемых законом партий. "Мы уже доказали, что оппозиционные кандидаты способны побеждать на местном уровне. Это потому, что власти не сочли нас опасными", - сказал юрист Владислав Наганов, избранный в совет депутатов городского округа Химки. Юлия Галямина из совета депутатов Тимирязевского района добавила: "Наши действия изменили систему. Работая на местах и возглавляя хорошую команду, мы побеждаем". Если Путин стремится создать в России модель авторитарного государства XXI века, ему это не удается, делает вывод автор статьи. "Его режим состоит из централизованной клики, напоминающей мафию, которая контролирует вооруженные силы, службу безопасности, государственное телевидение и ряд крупных компаний - но, в отличие от советских времен, не всё", - подчеркивает Диль. По словам Шавшуковой, для многих выходящих на демонстрации "это не политический проект". "Но разве Бостонское чаепитие было политическим проектом? Никто не знает, когда начнется превращение в политику", - говорит она. "Для многих Путин - просто символ великой России. Наша цель - показать людям связь между местными проблемами, их жизнью и федеральной политикой. Но это очень долгосрочная цель. Пока что мы должны показывать им, что политика вообще существует", - сказала Галямина. Источник: The Washington Post