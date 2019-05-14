Супербабушки

"Российские пенсионерки, такие, как Лариса Новикова, работают за двоих, занимаются огородом и кормят своих внуков. Их значение для экономики и общества вряд ли можно измерить", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"Я заметила, что совсем не скучаю по работе", - говорит 69-летняя пенсионерка из Твери Лариса Ивановна Новикова. Недавно, повествует журналист, после операции на бедре ее отпустили из больницы. Теперь она хочет уйти на заслуженный отдых.

"Лариса Новикова - одна из 46 млн российских пенсионеров. И одна из почти 9,7 млн пенсионеров, которые продолжают работать. Две трети российских пенсионеров - женщины (...)", - говорится в статье.

После смерти своего мужа Лариса обменяла свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную - ее сыну и его семье нужны были деньги.

"Лариса говорит, что ее пенсии в 17 тыс. рублей ей без проблем хватает на жизнь", при этом, отмечает Шолль, даже в Москве средний размер пенсии превышает прожиточный минимум лишь на 24%.

"Лариса всегда работала, - пишет издание. - Почти в 16 она начала убираться в деревенской школе. (...) Спустя три года она вышла замуж, переехала в расположенный в 80 км Калинин, сегодняшнюю Тверь, устроилась на работу на мебельную фабрику, затем на фабрику по производству головных уборов. На протяжении 27 лет она шила в основном форменные фуражки, в конце 1980-х зарабатывала 450 рублей. (...) После краха советской власти в 1991 году смены на фабрике все чаще отменялись, и она начала по ночам снова работать уборщицей в трамвайном депо, с двойной нагрузкой".

На пенсию Лариса добровольно ушла на пять лет позже, в 2010 году, но и после продолжала работать.

"Лариса принадлежит поколению женщин, для которых жизнь - это работа, а семья - главная цель этой жизни. У ее единственного сына, дорожного рабочего, его жены и двух детей дела идут хорошо. Но Лариса всегда им помогала, приносила соленые огурцы, покупала семена лука для огорода на семейной даче, новые джинсы или детские сапоги. "Мне же их жалко", - говорит она".

"Согласно опросам общественного мнения, больше всего российских пенсионеров беспокоят бедность и проблемы со здоровьем. Медицинское обеспечение официально бесплатное, но очень разного качества. "Моя операция прошла гладко", - рассказывает Лариса. И обошлось без обычных денежных подарков хирургу", - передает Шолль.

"На Мальорке российские пенсионеры зимуют вряд ли, - продолжает журналист. - Лариса тоже никогда в жизни не думала о поездке за границу. Российские пенсионерки видят свое счастье в альтруизме. Миллионы из них целыми днями выпалывают сорняки на даче, готовят еду и развлекают своих внуков, подрабатывают ночами консьержками, вечерами - репетиторами или уборщицами, как Лариса. "Мы люди старой, жесткой закалки, - поясняет она. - Мы привыкли работать за двоих". Большинство таких "многофункциональных бабушек" никогда не считали, какой дополнительный доход они приносят в семью. "Я ничего не накопила, - говорит, улыбаясь, Лариса, - даже денег на свои похороны". Бабушки, - отмечает Шолль, - живут сегодняшним днем".

"В Глобальном пенсионном индексе 2018 года, оценивающем качество жизни пенсионеров, Россия заняла 38 место из 43 (...). Однако, согласно опросам, счастливыми себя считают 45% российских пенсионеров. И две трети российских пенсионеров, которые параллельно работают", - говорится в статье.

Как представляет свою пенсию племянник Ларисы 47-летний Игорь? "Об этом я не переживаю, - говорит он. - Я вряд ли доживу до возраста, когда я получу пенсию". "В Тверской области, - отмечает Шолль в заключение, - средняя продолжительность жизни мужчин составляет 63 года - на два года меньше нового возраста выхода на пенсию".