Почему "Игра престолов" вызывает привыкание

"За последние недели ни об одном другом сериале не писали в СМИ так часто: восьмой и последний сезон "Игры престолов" увлекает сегодня миллионы людей. Но почему же этот сериал так популярен? Немецкие исследователи выяснили, в чем секрет его успеха", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Такой популярности сериалов вроде "Игры престолов" способствуют различные факторы, - резюмирует Клаус-Петер Х.Эрнст, исследователь Франкфуртского университета прикладных наук и Хайдельбергской высшей школы. - Например, они удовлетворяют традиционные потребности людей, в частности, желание иметь друзей и чувствовать себя сопричастными к коллективу".

По мнению Эрнста и его коллег из Франкфуртского университета им. Гете и Майнцского университета им. Гутенберга, ощущение принадлежности к коллективу имеет главное значение. "Развитию ощущения принадлежности к коллективу способствует отождествление себя с отдельными персонажами сериала. Зрители рассматривают их как близких людей, в истории которых они, по их собственным ощущениям, принимают участие. В "Игре престолов" каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить", - говорит Эрнст.

По словам исследователя, люди ассоциируют себя с персонажами какого-либо сериала, когда можно провести параллели между их собственной жизнью и жизнью выдуманных героев. "Так, например, человек, играющий в своей собственной семье роль аутсайдера, может отождествлять себя с образом Тириона Ланнистера. Иногда люди соотносят себя с персонажами, на которых они хотели бы быть похожими, или же с героями, в которых они видят пример для подражания, например, Арья Старк или Дейенерис Таргариен. "Сериал создает у людей ощущение, будто они хорошо знакомы с героями, и они могут воспринимать их как своего рода членов семьи или друзей", - передает издание.

Еще одним важным фактором является и человеческое любопытство. "В "Игре престолов" (...) может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают 5-6 лет, умирает. Напряжение, которое теряется в случае с другими форматами, здесь сохраняется", - отмечает Эрнст.

К тому же популярности сериала способствуют и сервисы скачивания и потоковой передачи видео, что, однако, имеет и негативные последствия. "Люди могут просмотреть так много серий, что приходится говорить о психической зависимости - а Netflix и Ко способствуют тому, что "наркотик" можно получить быстро и легко", - передает Kurier.