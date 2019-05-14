Марлен Скьяппа: "Устраивать сексуальную забастовку - это также означает отказывать себе в удовольствии"

"Госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа в воскресенье 12 мая в Instagram заявила, что она не согласна с "сексуальной забастовкой", инициированной американской актрисой Алиссой Милано", - пишет Le Figaro.

"Фронда исходит от Голливуда. Как только американский штат Джорджия запретил аборты на таком сроке беременности, когда можно впервые различить стук сердца ребенка, голливудская актриса Алисса Милано призвала женщин бойкотировать секс", - сообщает журналистка.

"До тех пор, пока женщины не получат контроль над своими собственными телами, мы просто не можем рисковать забеременеть, - написала с своём Twitter американская актриса и одна из основных активисток движения #MeToo. - Присоединяйтесь ко мне и не занимайтесь сексом, пока мы не вернем нашу телесную автономию".

"Во Франции Марлен Скьяппа не совсем благосклонно смотрит на такой бойкот, - передает автор статьи. - В воскресенье, 12 мая, в своем Instagram госсекретарь по вопросам равенства мужчин и женщин заявила: "Секс - это не услуга, которую вы кому-то оказываете. Устраивать сексуальную забастовку - это также означает отказывать себе в удовольствии". И добавила: "Угрожать сексуальной забастовкой в ответ на ограничения права на аборт - все равно, что самим наказывать себя во второй раз".

"В продолжении своего послания Марлен Скьяппа стремится снять с женщин чувство вины, поскольку они имеют полное право испытывать удовольствие и желания", - говорится в публикации.

"Настало время обратить внимание на то, что женщины тоже имеют право на свободную и полноценную сексуальность, и перестать рассматривать женскую сексуальность как нечто, нацеленное на то, что было бы приятно для... мужчин", - пишет министр.

"Одно можно сказать наверняка: тема "сексуальной забастовки" сеет раздор", - отмечает газета.