"Рукзит" из Совета Европы будет иметь тяжелые последствия

После аннексии Крыма в 2014 году отношения между Россией и институтом, от которого зависит Европейский суд по правам человека, стали напряженными. На страницах издания Le Monde бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон призывает обе стороны найти выход из этого кризиса.

"Если в ближайшие недели ничего не будет сделано, то в июне Россия может оказаться за пределами Совета Европы, из-за выбора одних или из-за инерции других. И тогда исчезнет последний символ ее институционального членства в Европе и ее системы ценностей. И более двадцати лет взаимодействия с учреждением, которое находится в Страсбурге, рискуют быть стертыми. Россияне будут лишены возможности обратиться в Европейский суд по правам человека", - говорится в статье.

"Российская Федерация не без труда стала участником этой системы 28 февраля 1996 года. Она выставляла свою кандидатуру уже с 7 мая 1992 года, вскоре после распада Советского Союза, но большинство стран-членов возразили, заявив, что новое государство еще должно создать демократическую конституцию, истинное правовое государство и режим, уважающий права человека. Борис Ельцин после принятия Конституции 1993 года настаивал на необходимости оказать помощь процессу демократических преобразований в России и предотвращению обратного движения. Он выиграл дело в начале 1996 года", - напоминает Бланшмезон.

"Ратифицировав Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 5 мая 1998 года, Россия сразу же признала право на подачу индивидуальной жалобы и обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека, что открыло гражданам России возможность доступа к этому юрисдикционному механизму при исчерпании национальных средств правовой защиты. Этот механизм стал широко использоваться, и Россия стала первым поставщиком исковых заявлений в ЕСПЧ", - отмечает автор статьи.

"Аннексия Крыма в марте 2014 года спровоцировала трудные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая вместо того, чтобы проголосовать за резолюцию, осуждающую Россию, большинством голосов приняла решение лишить права голоса 18 российских парламентариев", - указывает Le Monde.

"Ситуация с санкциями продлевалась, и Москва в 2016 году решила больше не отправлять парламентскую делегацию в Страсбург, пока та не будет восстановлена в своих правах. Затем в 2017 году Россия не выплатила всю сумму своего финансового вклада в операционный бюджет Совета Европы. Она до сих пор не выплатила свой ежегодный взнос в размере 33 млн. евро за 2018 год. Для администрации Совета ситуация стала щекотливой с точки зрения бюджета, и в Страсбурге вскоре могут начаться увольнения. В политическом плане ситуация усугубляется тем, что Парламентская ассамблея должна избрать в июне нового генерального секретаря Совета Европы, который сменит норвежца Турбьёрна Ягланда. Между тем, сложно рассматривать голосование такого значения без участия российских парламентариев. Однако комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович была избрана в январе 2018 года в отсутствие российских парламентариев, она планирует посетить Россию в этом году", - отмечает автор публикации.

"Внутренние правила Совета Европы предусматривают, что против государства, которое не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет подряд, может быть инициирована процедура исключения, и Россия может оказаться перед лицом двойного истечения срока, бюджетного и политического. И тогда она может попытаться действовать на опережение, угрожая покинуть Совет Европы", - анализирует Бланшмезон.

"Подобный "Рукзит" чреват последствиями. Он, безусловно, был бы истолкован как решение отхода, возможно даже окончательного, от Европы. В России он развязал бы руки самым реакционным националистам, демагогическим популистам и упертым блюстителям безопасности. Наконец, он лишил бы "последней надежды на справедливость" жертв нарушений верховенства закона", - пишет Le Monde.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько раз заявлял, что Россия не желает покидать Совет Европы, но что ей придется подумать об этом, если ее вытеснят. Всегда воинственная Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания, со своей стороны, давала понять, что Россия должна серьезно подумать о своем выходе из Совета Европы", - говорится в статье.

"Понятно, что в Москве будет развиваться подобная дискуссия. Большинство националистов утверждают, что Россия должна выйти из организации, которая зачастую предпочитает ее поучать и осуждать, вместо того, чтобы стремиться к диалогу. Другие больше озабочены внешним имиджем России и улучшением ее отношений со своими европейскими соседями, в тот момент, когда США расторгают двусторонние договоры о контроле над вооружениями, а Китай демонстрирует свои экономические аппетиты. Президенту Владимиру Путину предстоит вынести свое решение", - указывает Бланшмезон.

"Франция, которая будет председательствовать в Совете Европы с середины мая до середины ноября, в тот период, когда организация отметит свое 70-летие в Страсбурге, призвана помочь России, предложив некий формат, благодаря которому следующий генеральный секретарь будет избран всеми членами Парламентской ассамблеи Совета. После избрания его первой задачей должно стать разрешение спора между Россией и ПАСЕ", - считает бывший посол Франции в России.

"Президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 24 мая 2018 года подчеркнул, что Россия находится в Европе и что он намерен содействовать обеспечению ее укоренения в Европе. Вот назревшая проблема для главы государства, разрешение которой явит собой конкретное выполнение обязательства, взятого годом ранее!", - считает Клод Бланшмезон.