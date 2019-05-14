"Национальное объединение" Марин Ле Пен ничего не построит в Европе

"Согласно последним прогнозам, партия "Национальное объединение" и ее союзники в лучшем случае получат блокирующее меньшинство в Европарламенте. Это позволит им продолжить свою работу по подрыву Евросоюза", - говорится в редакционной статье Le Monde.

"Национальному объединению" (RN) пошло на пользу движение "желтых жилетов", которое в течение шести месяцев усилило протестные настроения против политики Эммануэля Макрона, и теперь эта партия 26 мая надеется выиграть выборы в Европарламент. Согласно опросам, список кандидатов, возглавляемый Джорданом Барделлой, в настоящее время почти совпадает по результатам со списком кандидатов политического движения "Республика на марше" и его союзников. Полевая кампания, начатая в январе, сопровождается решительными призывами превратить выборы в "референдум против Макрона", способный вынудить президента Республики уйти в отставку", - пишет редакция.

"Новшеством является то, что крайне правая партия тоже стала играть на европейских струнах. RN выдвигает на первый план популистскую волну, затронувшую несколько стран Евросоюза, чтобы гарантировать, что она вместе со своими союзниками в состоянии "глубоко реформировать" функционирование сообщества. После того, как Европарламент стал ареной политико-финансовых афер "Национального фронта", теперь он сделается пусковой установкой для "Европы народов". Это новая тема тактического голосования для политической структуры, которая долгое время процветала благодаря восхвалению нации и радикальной критике европейских институтов", - отмечает Le Monde.

"Недавнее превращение сопровождалось впечатляющим отказом от проблематики евро: в последние месяцы лидер партии Марин Ле Пен больше не выступает за выход из единой валюты, она отвергла "Фрекзит" и уже находится не на краю европейского строительства, а в его центре, имея амбиции по его развитию", - говорится в статье.

"Марин Ле Пен заявляет, что во время следующего срока парламентских полномочий все изменится благодаря новым союзникам, которых она не без труда пытается обольстить. Она упоминает о сближении с итальянцем Маттео Сальвини, сводит к минимуму отказ венгра Виктора Орбана войти с ней в соглашение, умалчивает об остракизме, объектом которого она является со стороны крайне правых шведов и поляков, которые упрекают ее в слишком большой близости с Россией Владимира Путина", - комментирует редакция.

"Если ее послушать, то она и ее друзья будут достаточно сильны, чтобы инициировать принятие новых документов и построить новую Европу. Между тем, по последним прогнозам, они могут получить менее 200 мест из 751. То есть блокирующее меньшинство, которое как раз позволит им продлить подрывную работу. RN ничего не построит в Европе", - резюмирует газета.