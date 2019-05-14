Водянистая похлебка, слизни и рисовая каша с личинками

"Советский Союз на протяжении нескольких месяцев изолировал Берлин. Блокада закончилась 12 мая 1949 года. Через воздушный мост "изюмные бомбардировщики" привозили в город продукты питания - и вывозили исхудавших детей", - повествует немецкий журнал Der Spiegel.

"После того, как 24 июня 1948 года Советский Союз перекрыл все сухопутные и водные пути в западную часть Германии, голодать пришлось более чем 2 млн жителей города. Оккупационная держава обосновывала это проведением денежной реформы во французском, британском и американском секторе. Без созданного в течение нескольких дней воздушного моста оккупированное население вряд ли могло бы выжить. А союзники во что бы то ни стало хотели воспрепятствовать тому, чтобы Советский Союз присоединил оккупированную западную часть Берлина", - пишет журналистка Корина Кольбе.

"Французы приходили к нам в школу. Детей, у которых бедра были тоньше коленей, сразу отводили в сторону. В том числе меня и мою сестру", - вспоминает Криста Мария Биттнер. Они росли в северном районе Веддинг во французском секторе. "Постоянный голод был ужасен. А когда мы жаловались, получали оплеуху", - говорит Биттнер.

"Мы лазали по разбомбленным домам и искали, не остались ли случайно в подвалах банок с консервами", - рассказывает женщина. То, что у аэропорта Темпельхоф американцы сбрасывали сладости, они знали, но жили в другом районе, передает издание.

После того, как сестер вместе с другими детьми вывезли из города на самолете, они оказались в южной Германии. "Мы приехали в детский дом в Шварцвальде, это было ужасное время. Будучи берлинцами, мы чувствовали себя там незваными гостями, - говорит Биттнер. - Нас постоянно наказывали, когда мы говорили слишком громко или не съедали всю тарелку. При этом молочная рисовая каша была полна мерзкими черными личинками. В моей жизни я больше никогда не испытывала столько страха, как тогда". Вскоре после того, как Советский Союз снял блокаду, сестры смогли вернуться в Берлин.

"Регина Март, родившаяся в 1941 году в Шарлоттенбурге, также попала в западную Германию благодаря воздушному мосту. "У нас не было сада и балкона, где мы могли бы что-то выращивать. У нас дома чаще всего была только водянистая похлебка с небольшим количеством муки и лука. В общем-то, так же, как во время войны", - рассказывает она. "У матери было не все в порядке со здоровьем, и она подала заявление на временное размещение дочери и младшего сына у родственников в Нижней Саксонии", - передает издание.

В Нинбурге, где жили дети несколько месяцев, избытка продуктов так же не было. "Моя прабабушка была очень заботливой. Часто она тайно готовила нам гоголь-моголь", - говорит Март.

Регина Март вспоминает о сильной сплоченности берлинцев во время блокады. При этом, отмечает Der Spiegel, не все жители города были в отчаянии. "Жизнь продолжалась, так или иначе, - говорит Манфред Оманковский, которому тогда был 21 год. - Я тогда сдал на права - всего лишь после пяти уроков практической езды, так как бензин был в дефиците".

"Иногда мы собирали в саду слизней и жарили их на противне в печи, чтобы чем-то заполнить желудок. Они были довольно хрустящими", - вспоминает он.

"Блокада, по его мнению, имела и положительный эффект: жители Берлина и западные страны-победительницы за одиннадцать месяцев стали ближе друг к другу, "оккупанты вдруг стали друзьями", - передает Der Spiegel.