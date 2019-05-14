Удлинение пениса не приносит эффекта

Уверенность многих мужчин в собственной сексуальности зависит от размеров их пениса. Британские исследователи изучили 21 возможность удлинить мужское достоинство и пришли к выводу: мужчинам лучше отказаться от таких манипуляций, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Как пишут исследователи авторитетного Королевского колледжа Лондона в научном журнале Sexual Medicine Reviews, манипуляции по удлинению пениса "неэффективны и рискованны", могут вызывать нарушения эрекции и продолжительное онемение органа, в то время как желаемый эффект не достигается, передает журналистка Юлия Кёппе.

Для метаанализа ученые изучили 17 предыдущих исследований и смогли проанализировать данные 1192 мужчин и документацию по 21 различным манипуляциям по удлинению пениса.

Среди безоперационных методов был изучен так называемый экстендер, с помощью которого якобы растягиваются ткани мужского органа. "Согласно исследованию, с помощью такого метода член в неэрегированном состоянии удлинялся менее чем на два сантиметра, при этом зачастую возникали боли, а желаемый эффект длился не долго", - говорится в статье.

"Инъекции, согласно исследованию, не удлиняли член, он лишь становился несколько толще. Увеличение пениса с помощью вакуумных экстендеров вовсе не имело эффекта".

Одним из наиболее распространенных операционных методов удлинения пениса является лигаментотомия. Эта операция основывается на том, что наиболее длинная часть пениса находится внутри тела и невидима снаружи. При пересечении подвешивающей связки пениса, которая "крепит" его к костям таза, видимая часть органа визуально удлиняется на 2-3 сантиметра, хотя его размеры остаются прежними. "Однако, по данным британских ученых, эта операция не всегда приводила к желаемому эффекту. К тому же часто возникали осложнения, например, проблемы с эрекцией".

"Результаты манипуляций в целом были плохие, с низким уровнем удовлетворенности ими и значительным риском возникновения серьезных осложнений, включая деформацию пениса, уменьшение его длины и эректильную дисфункцию", - резюмируют ученые результаты исследования.

"Большинство мужчин, желающих удлинить свой член, ошибочно думают, что их пенис слишком маленький", - указал в разговоре с изданием The Guardian уролог Гордон Муир. "Определения "нормальной" длины пениса в медицине нет. Согласно одному из исследований 2014 года, средняя длина пениса в спокойном состоянии составляет 9,16 см", - сообщает Der Spiegel.