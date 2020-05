14 мая 2020 г. Сэм Джонс | Financial Times Браудер обещает бороться с правоохранительным сотрудничеством Швейцарии с Россией "Федеральная прокурора Швейцарии планирует поделиться с Кремлем весьма чувствительными показаниями и заявлениями свидетелей, связанными со смертью Сергея Магнитского и огромным российским налоговым мошенничеством, которое он раскрыл. Этот шаг идет вразрез с указаниями четырех резолюций Совета Европы, членом которых является Швейцария, а также с указаниями Интерпола. Оба органа осудили попытки России манипулировать европейскими судебными процедурами, чтобы очернить имя Магнитского и атаковать его бывшего коллегу Уильяма Браудера, британского инвестора американского происхождения, который стал одним из самых ярых международных противников Кремля", - пишет Financial Times. "Федеральная прокурора Швейцарии не раскрывает публично информацию о своем сотрудничестве в расследованиях с иностранными государствами. Тем не менее, Financial Times ознакомилась с копиями писем, которые прокуратура направила юристам в Цюрихе с подробным описанием своих намерений. (...) Федеральная прокуратура сообщила, что получила несколько судебных поручений от российских властей, но отказалась комментировать их объем или содержание", - говорится в статье. (...) Издание указывает, что в последние месяцы "вопросы о беспристрастности" в отношении России преследовали самого федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. "За прошедшее десятилетие борьба Браудера с российским правительством стала громким международным делом. Швейцария является одним из ключевых полей, на которых разворачивается эта битва. Браудер утверждал, что коррумпированные российские чиновники припрятали нечестно нажитые миллионы в богатой (...) альпийской стране. Адвокаты Браудера заявили властям Берна, что намерены бороться с предлагаемым сотрудничеством с Россией. "Просьба о взаимном правовом содействии... тем самым это явная часть политики преследования и репрессий, проводимой российскими властями в отношении наших клиентов, [которые] "виновны" [только] в своей приверженности борьбе с безнаказанностью тех, кто несет ответственность за смерть Сергея Магнитского", - говорится в письме, направленном федеральному прокурору 1 мая. "Российский запрос охватывает конфиденциальные доказательства и свидетельские показания, взятые в рамках длительного швейцарского расследования мошенничества по делу фонда Браудера Hermitage Capital, изначально открытого по запросу Браудера в 2011 году. По его словам, Швейцария была важным каналом, через который отмывались деньги от мошенничества. К настоящему моменту швейцарские власти не предъявили никаких обвинений", - отмечает Financial Times, добавляя, что если обвинения не будут предъявлены в следующем году, то дело будет закрыто за истечением срока давности. "В 2018 году юристы кампании "Справедливость для Сергея Магнитского", которую возглавляет Браудер, подали ходатайство об отстранении швейцарского прокурора, ведущего расследование, Патрика Ламона, ключевого помощника Лаубера, из-за его возможной предвзятости. В марте этого года запрос был отклонен. (...) В прошлом году главный эксперт Ламона по России был признан виновным в ненадлежащем приеме подарков от российских коллег, в том числе в участии в шикарной сибирской охоте на медведя на Камчатском полуострове". "Это дело привлекло внимание к собственным связям Ламона и Лаубера с Россией, включая инцидент 2014 года, когда Лаубер использовал федеральный самолет - обычно резервируемый для швейцарского правительства - для поездки в Иркутск. Фотографии того времени показывают, что прокурор и Леймон неформально позируют с высокопоставленными российскими чиновниками в ходе рыболовной экспедиции на Байкале, - говорится в статье. - Во время визита в Москву в 2017 году Лауберу подарили огромный набор фарфора, который оказался настолько большим, что прокурор не смог взять его с собой в самолет на пути в Швейцарию, и он несколько месяцев пролежал в посольстве в Москве, согласно консервативному швейцарскому изданию NZZ. Лаубер осудил недавнюю критику в свой адрес как "полномасштабное наступление" (...)", - отмечается в публикации. "В последние годы отношения Браудера со швейцарскими чиновниками были напряженными: в 2018 году его задержали на швейцарской границе после его выступления в Женеве на тему соблюдения прав человека. Пограничники допрашивали его по темам, представляющим интерес для российского правительства, сообщил он тогда в Twitter. (...) А ранее в этом году, заявил Браудер, его предупредили, основываясь на оценке британских чиновников по борьбе с терроризмом, о повышенных рисках для него на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии со стороны российской разведки. Скудные подробности предполагаемой шпионской операции российских агентов на этом мероприятии, которая планировалась не один месяц, появились в январе, всего за несколько дней до открытия форума в Давосе. Местная полиция подтвердила сообщения о подозрительной деятельности россиян, выдававших себя за водопроводчиков, и позже у них были обнаружены дипломатические паспорта", - напоминает издание.

Источник: Financial Times