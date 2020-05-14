Поучительное и удручающее эпидемиологическое расследование эпидемии коронавируса на авианосце "Шарль де Голль"

"(...) Медицинское расследование, проведенное Центром эпидемиологии и общественного здравоохранения вооруженных сил Франции по факту заражения и распространения коронавируса на авианосце "Шарль-де-Голль", является инструктивным и поучительным. В середине апреля, всего через несколько дней после обнаружения вируса на борту, в результате тестирования Covid-19 был выявлен у 1064 моряков из 1767", - передает Le Figaro.

"(...) Первый случай заражения датируется 28 февраля. За этим последовали 2 новых случая в начале марта, затем 4 - во время остановки в Бресте 14-16 марта. Тогда на борту уже находился, по крайней мере, один симптоматический случай. Реконструкция динамики эпидемии, которая развивалась достаточно быстро, позволяет предположить, что несколько других моряков, на момент остановки не имевших симптомов, также принесли вирус на борт. Генетический анализ вирусов подтверждает эти предположения", - говорится в статье.

"(...) Через неделю было зарегистрировано уже около 40 случаев заражения. Затем около 100 случаев 30 марта, когда правила социального дистанцирования, применяемые после остановки в Бресте (запрет на собрания, сокращение частоты инструктажей экипажа и спортивных тренировок и т.д.), были смягчены", - отмечает автор статьи.

"30 марта состоялся концерт, на котором присутствовала треть моряков. Возможно, это не помогло, но и не сыграло решающей роли, утверждают авторы исследования. Динамика эпидемии была точно такой же в последующие дни как среди тех, кто посетил шоу, так и среди тех, кого там не было. Иными словами, эпидемия уже началась, и ее нельзя было остановить", - пишет Le Figaro. (...)

"Эпидемиологический сигнал о возможной эпидемии Covid-19 на борту, похоже, был обнаружен с опозданием", - осторожно указывают эксперты.

"(...) На следующий день после этого позднего оповещения эпидемия уже достигла своего пика... Два дня спустя, 8 апреля, морякам (наконец) выдали маски. "Трудно провести грань между эффективностью всеобщего ношения масок и высокой долей инфицированных субъектов, что фактически привело к окончанию эпидемии", - справедливо подчеркивается в докладе. Вирус с трудом заражал новых людей, в доказательство того, что инфекция, похоже, дает иммунитет", - говорится в публикации.

"В результате заразились более 65% пассажиров "Шарля де Голля". Это показательный факт, выявленный этим исследованием", - отмечается в статье.

"(...) Из 1600 моряков на борту авианосца "Шарль де Голль" чуть более трети были курильщиками. Это подтвердило удивительный факт, уже наблюдавшийся в других исследованиях: курильщики реже заражаются Covid-19, чем другие. Доля курильщиков среди "инфицированных" моряков составляет 32%, тогда как в группе, которая не заразилась этой болезнью, она составляет 45%. Из всех изученных факторов, таких как ожирение, группа крови и возраст, именно курение оказывает наибольшее влияние на риск заболеть", - комментирует автор статьи.

"Между больными и здоровыми популяциями не было существенных различий в таких показателях как пол, возраст, ИМТ (индекс массы тела) и группа крови", - отмечается в докладе Центра эпидемиологии и общественного здравоохранения вооруженных сил. С другой стороны, после того, как заражение уже произошло, мужской пол, возраст и избыточный вес увеличивают риск развития серьезной формы, что уже хорошо известно с начала возникновения эпидемии.

Исследование также показывает, что "курение оказалось защитным фактором для тяжелых форм", что довольно удивительно. Из 29 серьезных случаев, зарегистрированных на борту, только два пациента были активными курильщиками. Зато 20 из них имели избыточный вес с индексом массы тела более 25, что является очень четким признаком важности этого фактора риска среди молодых людей, составляющих основную часть экипажа (72 % моряков были моложе 35 лет)", - резюмирует издание.