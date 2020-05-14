Евроcоюз готовится к открытию своих внутренних границ

"(...) Станет ли вскоре запрет на свободное передвижение в шенгенской зоне дурным воспоминанием? Еврокомиссия страстно этого желает, и четыре страны, включая Швейцарию, уже отчасти исполнили ее желание, объявив 13 мая о соглашении между французскими, немецкими и австрийскими соседями, нацеленном на постепенное возвращение к нормальной жизни", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Брюсселе Соленн Полик.

"(...) По данным Федерального совета Швейцарии, с 15 июня, если все пойдет хорошо, границы четырех соседних стран действительно будут открыты. Такое же заявление в Берлине сделал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер", - говорится в статье.

"А в трех странах Балтии свободное движение возобновится 15 мая, о чем три страны объявили десять дней назад", - указывает журналист.

"Тем не менее, Еврокомиссия в Брюсселе воздержалась от ускорения календарного плана: она выдвинула осторожную стратегию действий в три этапа, без строгой привязки к датам или срокам, основанную на точных критериях, которым необходимо следовать на каждом этапе, таким как эпидемиологическая ситуация, число больничных коек и барьерные жесты с обеих сторон", - отмечает автор публикации.

"На первом этапе, который начинается сейчас, странам ЕС сначала рекомендуется ослабить текущий контроль, особенно для приграничных работников. (...) Далее страны-члены могут подумать о том, чтобы вновь открыть участки своих границ, как это предусмотрено Берном и его соседями при схожей эпидемиологической ситуации. Наконец, в качестве последнего шага, в ЕС больше не должно будет действовать никаких ограничений на поездки. При наличии возможности это будет соответствовать периоду летних каникул, но без каких-либо гарантий", - указывает журналист.

"(...) Стратегии Еврокомиссии не удалось избежать подводных камней, таких как дискриминация. Если Брюсселю что-то не понравится, то всегда можно будет "дифференцировать" определенные районы или страны, где вирус все еще опасен или представляет угрозу. Так, Швейцария и Австрия на сегодняшний день не собираются смягчать какие-либо директивы в отношении Италии", - говорится в статье.

"Франция официально не установила пограничный контроль с Италией, но он подразумеваем из-за запрета передвигаться без разрешения в пределах 100 километров от дома. Не намерена она на данный момент открываться и для испанцев, которые к тому же объявили "14-дневный карантин" для всех путешественников, прибывающих в страну. Такая санитарная дискриминация может продолжаться до тех пор, пока не будет устранена эпидемия в регионах, входящих в группу риска", - комментирует Полик.

"Однако могут иметь место и другие виды дискриминации, куда менее оправданные. Австрия, например, в течение нескольких следующих месяцев планирует принимать только немцев и намерена отказать в такой роскоши чехам, у которых при этом схожая санитарная ситуация", - говорится в статье.

"В последние дни Еврокомиссия усиленно втолковывала, что подобная практика недопустима, - передает Le Temps. "Когда вы открываете свою границу для определенной страны, вы не можете сказать, что не принимаете ту или иную национальность", - заявил во вторник один чиновник. А значит, итальянец, живущий в Германии, должен всегда иметь возможность въехать в Австрию. "Невозможно выбирать своих туристов так, словно вы заказываете блюда по меню", - обеспокоенно говорит немецкий евродепутат Андреас Шваб.