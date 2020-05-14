Бруно Латур: "Столкнувшись с экологическим кризисом, мы сделали именно то, чего не следует делать"

"Климатические потрясения будут более интенсивными, чем пандемия, предупреждает известный французский философ Бруно Латур. Он призывает к переустройству общества вокруг экологических вопросов. Для него одним из определяющих фактов сдерживания является то, что государства обладают законностью, необходимой для ограничения экономической активности или передвижения людей во имя императивов здоровья. Тот факт, что государства не могут сделать то же самое в отношении проблем климата, заставляет задуматься о нашей политической и социальной модели (...)", - пишет Liberation.

"(...) Заразившись Covid, я конкретным образом чувствую нечто, пришедшее из Китая. Я считаю интересным то, что мы не можем втиснуть этот вирус в отношения между локальным и глобальным, а наоборот, мы скорее имеем дело с разнообразными реакциями и ситуациями на всех уровнях", - отмечает Бруно Латур в интервью.

"(...) Вирус не имеет ничего общего с "природой". Когда мы видим невероятное разнообразие реакций на вирус, будь то человеческие тела, социальные или национальные тела, то понимаем, что образ природного явления, которое сваливается извне, причем действует избирательно только на несчастных людей, не имеет абсолютно никакого смысла", - считает философ.

"(...) Технически существует явная связь между вырубкой лесов, которая способствует нашему соприкосновению с животными и переносчиками новых вирусов. Но помимо этого, существует масштабное соотношение: процесс развития вируса одновременно является тем, к чему приведет климатическая катастрофа", - указывает собеседник издания. - (...) Пандемия несомненно является своего рода краш-тестом. Тест состоит в том, чтобы задуматься, способны ли мы адаптироваться к грядущему кризису, который будет еще значительнее и перед которым мы еще более беспомощны, чем при столкновении с вирусом. Этот тест мы провалили, потому что мы сделали именно то, чего не следует делать в противостоянии с экологическим кризисом, то есть спровоцировали очень серьезный экономический кризис, связанный с отказом от определенных свобод. Нам придется извлечь из этого уроки, ибо то, что нас ожидает, потребует радикальных мер и приведет нас к эквивалентной напряженности в социальном теле, причем в течение более длительного времени".

"Это подводит нас к главной проблеме: государства не имеют легитимности для того, чтобы устанавливать ограничения на деятельность во имя экологического кризиса, когда они сталкиваются с санитарными требованиями ради спасения жизни граждан. Очень интересен контраст между той скоростью, с которой мы настраиваем целую мировую систему, при всем ее разнообразии, для противостояния вирусу, и той медлительностью, с которой мы берем под свою ответственность решение гораздо более серьезного вопроса с точки зрения влияния на здоровье человека", - анализирует философ.

"(...) Кризис экологических изменений рядом с нами, и в отличие от Covid-19, его нельзя устранить, остановив работу на несколько недель. Государство не имеет легитимности принимать такие же жесткие меры в области экологии, как в случае кризиса в области здравоохранения, потому что не существует гражданского общества, которое соответствовало бы экологической ситуации. Перед лицом такого факта надо не быть оптимистом или пессимистом, а сделать ставку: попытаться воссоздать это отсутствующее общество вокруг экологических и климатических вопросов. Во времена желтых жилетов проявилось то, что у нас чрезвычайно развито движение жалоб, но у нас нет никаких предложений. Поэтому мы пришли к государству с просьбой об изменениях, несмотря на то, что оно на данный момент абсолютно неспособно каким-либо образом отреагировать на экологические изменения. Нам даже показалось нормальным, что движение, объединяющее несколько миллионов желтых жилетов, свелось к двум предложениям: "Отставка Макрона!" и "Референдум по инициативе граждан", - напоминает Латур.

"(...) Необходимо воссоздать классы, но уже не в соответствии с позициями отдельных лиц в производственном процессе, которые характеризуют промышленные общества, а в соответствии с территориями, от которых они зависят в плане удовлетворения своих жизненных потребностей. Это то, что я называю "геосоциальными классами", интерес которых состоит в том, чтобы обеспечить возникновение классовых конфликтов, необходимых для организации будущей политической линии. Мы должны выстроить геосоциальное классовое сознание, которое позволит каждому понять, что он вступает в борьбу с другими классами, которые сильно портят его условия существования, живя "вне земли" в смысле их уровня потребления нефти и природных ресурсов, деградации экосистем, обусловленной их образом жизни и т. д. Это произойдет только в том случае, если мы сможем обозначить то, с чем мы не согласны, то есть создать линии конфликта", - рассуждает философ.

"(...) Как бы ни были великолепны древние греки со своими демократическими агорами, им не нужно было беспокоиться о климате. Нам же следует прекратить пытаться включить вопрос об обитаемости Земли в нашу политическую модель, основанную на социальном контракте и идее создания правил, которые не дают одному человеку набить морду другому! Инструменты, которыми мы располагаем, философская концепция политики, само понятие "человек" или "территория" обязательно изменятся, дабы приспособиться к новой ситуации, в которой мы живем. Все партии исчезли, потому что мир, интересы которого они описывали, тоже исчез", - утверждает Латур.

"(...) Я не могу не порадоваться тому, что вирус дает нам отличный антиурок (...). Он напоминает нам о том, что перед нами стоит выбор, не являющийся простой альтернативой между индивидуальными действиями и завоеванием государственного аппарата. Вирус не захватывал государственный аппарат и перестал быть индивидуальным, иначе он все еще оставался бы в летучих мышах в Китае. Вирус быстро распространился, стал глобальным, передаваясь от одного к другому. Это напоминание о существовании весьма эффективной системы действий", - резюмирует собеседник издания.