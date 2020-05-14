"Во время коронакризиса популярность российского президента упала до рекордно низкого уровня. Обычно Путин является искусным тактиком, но в борьбе с пандемией он действует сбивчиво", - считает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Согласно новому опросу независимого института изучения общественного мнения "Левада-Центр", проведенному в конце апреля, лишь 59% респондентов одобряют деятельность Путина на посту президента. В международном сравнении это высокий показатель, но для авторитарного правителя - признак кризиса", - отмечает журналист Андреас Рюш.

"В отличие от многих западных государственных руководителей, Путин во время коронакризиса не получил больше общественной поддержки. Это примечательно, ведь подобные вызовы дают исполнительной власти шанс доказать свое эффективное руководство и таким образом получить признание среди граждан. Однако именно Путин, чей аппарат власти может легко манипулировать общественным мнением с помощью государственных СМИ, невыгодно отличается в этом кризисе", - говорится в статье.

"Причины этого разнообразны, но они во многом связаны с растерянной реакцией государства на эпидемию. Коронавирус не сдержать пропагандой. Путин долгое время делал вид, что пандемия обходит его страну стороной. Лишь в середине апреля он утверждал, что ситуация под контролем. Covid-19 действительно начал свирепствовать в России позже, чем в других странах. (...) Но сегодня ежедневно регистрируется более 10 тыс. новых заражений, и с четвертью миллиона заболевших Россия занимает печальное первое место среди европейских стран", - указывает издание.

"Кремль, абсолютно очевидно, не смог использовать преимущество, которое позволило бы ему начать действовать заблаговременно. Только по настоянию мэра Москвы Путин согласился на введение в стране ограничений на передвижение. Однако принятые меры кажутся противоречивыми и не дают видимого результата. Именно сейчас, на пике эпидемии, президент объявил об ослаблении ограничений. Такой стратегии не следует ни одна другая страна Европы. Повсюду действует правило, согласно которому ограничения в общественной и экономической жизни ослабляются только после значительного выравнивания кривой заражения", - подчеркивает автор статьи.

"Однако Путин придерживается других критериев. Кажется, будто он боится, что население возложит ответственность за ограничения лично на него. Полномочия по принятию эпидемиологических мер он без колебаний передал губернаторам регионов. Этот заново открытый федерализм, возможно, удобен для Кремля, однако он не вписывается в политическую систему, полностью ориентированную на главу государства".

"Поэтому чуда от губернаторов ждать не стоит - у населения скорее сложится впечатление о слабом государственном руководстве, на которое накладывается и глубокое недоверие к власти, а также озлобленность в связи с недостаточной государственной поддержкой. (...) Таким образом, коронакризис станет неожиданным испытанием на прочность для режима Путина. Совпадение по времени пандемии, экономической рецессии, падения цен на нефть и общей неопределенности оставит после себя глубокий след. Непосредственная угроза власти Путина отсутствует, однако в сегодняшней ситуации его поддержка среди населения почти неизбежно продолжит разрушаться", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.