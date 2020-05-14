Эксперты ЕС по терроризму предупреждают о новых формах экстремизма

"Экстремисты различных групп целенаправленно используют коронакризис, чтобы призывать к насилию в своих интересах. Согласно европейскому исследованию, растет прежде всего число воинственно настроенных приверженцев новых теорий заговора", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Почти все экстремистские сообщества подхватили тему коронакризиса - и используют ее для распространения вражды и призывов к насилию. Об этом свидетельствует доклад координатора Евросоюза по антитеррористической деятельности, имеющийся в распоряжении Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпаний WDR и NDR.

"С начала пандемии количество террористических актов сократилось, говорится в документе. Многие меры по сдерживанию распространения заболевания - в частности, закрытие границ, ограничение передвижения и усиленное присутствие полиции - усложняют для террористов возможность совершения терактов", - передает издание.

"Однако экстремисты целенаправленно используют в своих целях текущую кризисную ситуацию и, в частности, неопределенность и страх в некоторых частях населения, пишут эксперты ЕС по терроризму. Особенно ситуацией с пандемией злоупотребляют правые экстремисты, пропагандируя ненависть по отношению к меньшинствам, распространяя теории заговора и подстрекая к "расовой войне".

"Наблюдается усиленное враждебное отношение по отношению к религиозным и этническим меньшинствам, пишут эксперты. Правые экстремисты ведут враждебную кампанию прежде всего против азиатов, называя их "вредителями" и "паразитами". В результате во многих странах уже имели место расистские нападения. Кроме того, в правой среде призывают к терактам в мечетях или синагогах, а также к использованию коронавируса в качестве "биологического оружия" и намеренному заражению им мусульман или евреев", - говорится в статье.

"В анализе европейских экспертов также обращается внимание на "новые формы экстремизма с применением насилия". Так, наблюдается рост числа воинственно настроенных активистов, являющихся сторонниками новых теорий заговора. Например, верящих в то, что китайский Ухань является испытательным полигоном для новой технологии 5G и в этом состоит действительная причина заболевания Covid. Эксперты ЕС по терроризму говорят о "технофобах", на которых они возлагают ответственность за несколько поджогов вышек сетей 5G в Великобритании и Нидерландах. Из-за ограничительных мер, принимаемых государствами во время пандемии, усиливается и протест антиправительственных активистов - например, анархистов или "радикальных либертарианцев". По мнению экспертов ЕС, количество таких демонстраций, частично проходящих с применением насилия, может возрасти", - передает издание.

"По-прежнему велика и террористическая угроза, исходящая от джихадистов, предупреждают эксперты. Несмотря на то, что теракты пока единичны, больницы и другие медицинские учреждения в текущей ситуации являются для исламистов привлекательными объектами для совершения терактов".

"В анализе говорится, что, с точки зрения исламистов, коронавирус является наказанием Бога для "неверных". В таком свете пандемия представляется в пропаганде таких террористических группировок, как "Исламское государство (ИГИЛ)* или "Аль-Каида"*. По их мнению, Аллах мстит своим врагам, в частности за преследование мусульманского меньшинства уйгуров китайским правительством. Иранский режим частично возложил ответственность за вирус на Израиль и назвал коронавирус "западным или cионистским биологическим оружием".

"В среде левых радикалов в распространении коронавируса обвиняют прежде всего "капиталистическую систему". Ограничительные меры, принимаемые государством, рассматриваются как посягательство и создание полицейского государства, говорится в анализе европейских экспертов. Леворадикальные сайты призывают к разбою и беспорядкам, например, в тюрьмах в Италии", - передает Süddeutsche Zeitung.

*Террористические организации, запрещенные в РФ