Фотографии с московских протестов обманчивы

"Молодые россияне намного консервативнее, чем кажется: они не считают себя европейцами и категорически отрицают возвращение Крыма", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Летом прошлого года десятки тысяч людей выходили в Москве на улицы, протестовали против нечестных выборов, коррупции и вечного автократического режима Владимира Путина. В основном это были молодые, очень молодые россияне. Полицейские в боевой форме, в шлемах и с резиновыми дубинками, давали грубый отпор слабым школьникам. Речь шла о поколении Путина, которое восстало и рано или поздно приведет Россию в новое будущее. Однако масштабное исследование о "российском поколении Z", о поведении и ценностях молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, показало: фотографии с протестов обманчивы, и для того, чтобы в России что-то основательно изменилось, потребуется еще некоторое время", - отмечает издание.

"Авторитетный "Левада-Центр" совместно с Фондом Фридриха Эберта опросил в 2019-2020 году, то есть еще до коронакризиса, 1,5 тыс. молодых россиян по всей стране. Выяснилось, что политические взгляды молодых россиян на удивление мало отличаются от убеждений их родителей".

"Почти 60% 14-30-летних респондентов не интересуются политикой, - передает издание. - (...) Однако плохие новости исследование несет не для Кремля, а для Запада. (...) Молодые россияне смирились с новой конфронтацией между востоком и западом, которая наступила после аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году".

"Они считают эти напряженные отношения нормальными и сделали свои выводы: 58% опрошенных говорят, что Россия не является европейской страной. Лишь 8% придерживаются решительно другого мнения. А три четверти опрошенных не ощущают влияния западной культуры. Большинство из них говорит, что европейцы просто не имеют для них значения. "Они нас никогда не любили и всегда нас боялись. Эта борьба бесконечна", - прокомментировал один респондент отношения с Европой".

"Также и в отношении самой сути спора не стоит ждать разрядки. 67% молодых россиян твердо уверены, что Россия не должна отдавать аннексированный Крым, даже если взамен будут ослаблены западные санкции", - отмечает издание.

"Большинство молодых россиян также считают, что вина за конфликт между Европой и Россией лежит не на российской стороне. Только 15% респондентов обвиняют в конфронтации Кремль, 2% - российскую армию. 50% респондентов считают, что главным виновником конфронтации являются США, которые, по мнению российской молодежи, настраивают Европу и Россию друг против друга".

"Примерно каждый пятый возлагает вину на Евросоюз или НАТО. Впрочем, большинство считает, что отношения между Западом и Россией в целом могут быть дружественными, однако 42% респондентов убеждены, что в них всегда будет царить недоверие. "Нам без них хорошо, - прокомментировал один респондент, - мы - самостоятельная страна, у которой достаточно всех возможных ресурсов".

"Это принципиально ставит под сомнение политику Запада в отношении России, - отмечает издание. - В то время как американцы и европейцы делают ставку на то, чтобы с помощью санкций заставить Россию пойти на уступки на Украине, только треть молодых россиян считает, что дальнейшее ухудшение отношений станет для России проблемой".

"Спустя почти 30 лет после распада Советского Союза действие советского наследия ослабевает, но это происходит лишь постепенно. Более трети молодых россиян в возрасте от 14 до 17 лет все еще отрицательно оценивают распад СССР. Среди респондентов в возрасте от 25 до 30 лет, которые также не застали прежние времена, так считают почти 50%", - говорится в статье.

"При этом количество людей, отрицающих коммунистическую диктатуру, растет очень медленно, самые юные россияне относятся к СССР равнодушно или не придерживаются в отношении него никакого мнения. "Уровень жизни улучшился, - комментирует один респондент из группы 18-24-летних. - Сейчас у нас есть телефоны, большие телевизоры и все такое". Или: "Сегодня больше прозрачности. При Сталине такого не было. Я думаю, сейчас ситуация лучше".

"Другим, как и их родителям, а также бабушкам и дедушкам, не хватает материальной уверенности: "Тогда ты знал, что у тебя будет работа, если получишь образование", - говорит молодой россиянин. Другой считает: "Все принадлежало государству, и это было хорошо". Сегодня же, по его словам, все вертится только вокруг того, как выплатить свои кредиты".

"Гарантом стабильности 14-30-летние респонденты считают президента Владимира Путина и российскую армию, в основном такого мнения придерживается молодежь в деревнях и маленьких городах. При этом молодое поколение заинтересовано в том же, что и старшее поколение: "Все мои коллеги хотят стабильности и надежных перспектив на будущее. Это важнее всего", - прокомментировал респондент из Новосибирска".

"Несмотря на высокий уровень одобрения Путина, молодые россияне не являются убежденными сторонниками автократии: им нравится демократическая модель, почти половина опрошенных называет демократию правильной формой правления для России. Но одновременно примерно столько же людей считают необходимыми режим твердой руки или наличие ведущей партии, которая будет говорить людям, что действительно важно. "Изменится ли что-то, если я буду участвовать в протестах? - прокомментировал один респондент. - На самом деле нет. Люди разочарованы, они больше не выходят на улицы".

"Доверие к политическим партиям или профсоюзам очень низкое и составляет около 8%, - передает издание. - Не далеко ушли и международные или западные институты: Евросоюз, ООН, ОБСЕ или Международный валютный фонд (МВФ). Недоверие велико в целом: "Если ты вырастаешь в этой системе, ты учишься никому не верить" (...)".

"Тем не менее около 90% молодых россиян, согласно опросу, довольны своей частной жизнью, семьей и друзьями. И они с уверенностью смотрят в будущее: 81% респондентов говорят, что через 10 лет все улучшится. Однако если речь заходит о российском обществе и государстве, уверенность резко падает: только 40% считают, что ситуация поменяется в лучшую сторону. Каждый пятый и вовсе убежден, что ситуация в России ухудшится", - пишет Tages-Anzeiger.

"Поэтому многие занимаются лишь собственными делами: "Людей интересуют в основном деньги, - говорит один молодой респондент. - Все хотят лишь зарабатывать деньги. Я не знаю никого, у кого были бы большие мечты".