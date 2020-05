14 мая 2020 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal От Одессы до Бургундии: история об украинской погоне за правосудием "Стоял 2014 год, и прокуратура приближалась к неуловимому украинскому бизнесмену, разыскиваемому по обвинениям в мошенничестве, когда дело приняло неожиданный оборот. На пороге одесской квартиры его родных возникли его свидетельство о смерти и урна с прахом. Семья 33-летнего Дмитрия Малиновского провела похороны, родственники одели черное и плакали. Но высокопоставленный сотрудник прокуратуры Игорь Черный почувствовал подвох. Его подозрения подкрепил, как он говорил позднее, рассказ следователей о том, что на похоронах жена Малиновского подвыпила и стала танцевать",- пишет The Wall Street Journal. "Черный начал разрабатывать дело о том, что Малиновский еще жив (...)", - отмечает издание, указывая, что "последовавшая за этим сага разворачивалась от кабинетов Генеральной прокуратуры в Киеве до замка во Франции (...)" . "США и их союзники, стремясь притянуть Украину к Западу и подальше от российской орбиты, оказывали давление на ее главное прокурорское ведомство с тем, чтобы преодолеть наследие коррупции, - пишет The Wall Street Journal. - Но попытки Украины перестроить ведомство потерпели крах, особенно после того, как в марте президент Владимир Зеленский сместил генерального прокурора, назначив его на должность несколькими месяцами ранее. Усилия США, нацеленные на реформирование Генпрокуратуры - и отпор со стороны некоторых высокопоставленных прокуроров - вывели ведомство в центр внимания во время импичмента президента Трампа". "Эта статья об охоте на Малиновского основана на интервью со знакомыми бизнесмена, прокурорами и сотрудниками полиции на Украине и в странах Европы, а также на обзоре официальных документов, связанных с расследованиями. (...) В Генпрокуратуре Украины Малиновский попал в поле зрения Черного, которому сейчас 56 лет, в 2012 году. Прокурор курировал несколько расследований предполагаемого мошенничества на общую сумму более 15 млн долларов. Одно дело он довел до суда в 2014 году, но Малиновский, который когда-то избирался в городской совет Одессы от украинской пророссийски настроенной правящей партии, но потерпел неудачу - так в суд и не явился. Слушания были отложены из-за угроз взрыва в суде и утверждения о том, что Малиновский попал в автомобильную аварию. Адвокаты Малиновского заявили, что он невиновен, и назвали дело "абсолютной фальшивкой, сфабрикованной коррумпированными чиновниками" с тем, чтобы оказать давление на их клиента от имени его бывшего делового партнера, который пытался избежать выплаты долга. (...) После задержек суд распорядился о задержании Малиновского, но, видимо, было слишком поздно. В свидетельстве о смерти, доставленном вместе с урной с прахом родственникам Малиновского, говорилось, что он умер 25 октября 2014 года в Луганске (...). (...) Суд Одессы постановил зарегистрировать смерть. Высокопоставленные прокуроры велели Черному закрыть дело, сообщил он", - говорится в статье. "Но вместо этого прокурор начал искать доказательства того, что Малиновский еще жив. По данным украинской полиции, Малиновский покинул страну по поддельному паспорту и, вероятно, находился в ЕС. Представители зарегистрированной в Сингапуре компании, торгующей удобрениями, связались с украинской прокуратурой, заявив, что в начале 2015 года их обманули почти на 13 млн евро (14 млн долларов), которые они заплатили за так и не полученные ими удобрения. По их словам, преступником был Дмитрий Малиновский", - отмечается в статье. "В феврале 2016 года Черный приказал провести обыск в квартире родителей Малиновского. Следователи изъяли мобильные телефоны и другое электронное оборудование (...). На одном из мобильных телефонов следователи обнаружили видео, демонстрирующее замок, со знакомым голосом за кадром. Двое знакомых идентифицировали голос как голос Малиновского". "Замок Шато-де-Ла-Рошпо во французском винодельческом регионе Бургундия был продан в конце 2015 года компании, зарегистрированной в Люксембурге, за 3 млн евро. Очевидный новый владелец избегал публичности. Мужчина в возрасте за 30 лет, говорящий по-английски, называл себя представителем владельцев - но вел себя как хозяин того, что он называл "моим замком". Местным работникам его имя не сообщили, а велели называть его "Месье". "Месье" излагал грандиозные планы и вникал в детали. Он сказал, что хочет выращивать трюфели и создать винную марку. Он изучал историю замка, который был реконструирован сыном президента Франции в XIX веке на основе средневекового оригинала с башенками и подъемным мостом. Он велел смотрителю замка зубной щеткой вычистить герб, высеченный в камне над мостом", - передает газета. "(...) "Месье" проживал в основном в соседнем Боне, винной столице Бургундии, часто бывая в изысканных ресторанах, где он заказывал дорогое вино и, по словам людей, которые там работали, расплачивался наличными. В замке появился Rolls-Royce Phantom, но на нем редко выезжали. (...) По словам Ромуальда Пуло, смотрителя замка, он покупал для него билеты на самолет по румынскому паспорту и за наличные. Как вспоминает Стивен Линей, бургундский эксперт по вину, которого пригласили помочь в запуске марки, когда во время их первой встречи он спросил, как зовут "Месье", чтобы записать его в свой мобильный, повисла многозначительная пауза. В конце концов, тот ответил: "Димитрий Цицианов". Позже Линей устроил неофициальный вечер в замке для местных сановников, включая мэра Бона, для продвижения планов развития. Димитрий не появился", - рассказывает The Wall Street Journal. "Между тем, на Украине усилилось давление на Черного, готовившегося оспорить решение суда, в котором Малиновский признавался мертвым. В анонимном письме, направленном генпрокурору Юрию Луценко, указывалось, что прокуроры, в том числе Черный, сфабриковали уголовное дело в отношении Малиновского и преследуют семью покойного. (...) В рукописной записке Луценко приказал заместителю провести расследование. Заместитель отстранил Черного от этого дела в июне 2016 года. (...) Позднее начальник Черного показал ему копию этого анонимного письма - наверху было написано имя высокопоставленного парламентария от президентской политической партии, которую Луценко возглавлял до назначения генеральным прокурором. Луценко отказался от комментариев, заявив, что он не знаком с деталями этого дела, пояснила его пресс-секретарь". "(...) Позже Черного обвинили в вымогательстве взятки по другому делу и уволили в конце 2016 года. Он утверждает, что дело было сфальсифицировано, чтобы отодвинуть его в сторону, и оспаривает решение в суде. (...) Прокурор, сменивший Черного, прекратил расследование и потребовал, чтобы Интерпол удалил Малиновского из списка разыскиваемых", - говорится в статье. (...) Однако, отмечает газета, некоторые коллеги Черного настояли на продолжении поисков Малиновского. "(...) В декабре 2017 года репортаж о Шато-де-Ла-Рошпо в местной французской газете Le Bien Public привел к неожиданному прорыву. Статья, в которой детализировались неоплаченные счета замка, включая налоги, повлекла за собой полицейское расследование, которое вскоре переросло в обвинения в отмывании денег вокруг покупки замка. Французские следователи опознали "Месье" как Дмитрия Малиновского и связались с коллегами на Украине через Европол, полицейское агентство ЕС (...). В октябре 2018 года французская полиция задержала Малиновского, арестовав его имущество на сумму более 4 млн евро, включая замок и Rolls-Royce. Европол объявил об аресте человека, которого они называли "королем замка". Малиновский, которому сейчас 38 лет, находится под стражей во Франции, где ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и других преступлениях. Он обвинения отрицает. Бенджамин Дири, один из его адвокатов, настаивает, что его клиент не является владельцем замка или Rolls-Royce", - сообщается в публикации. "Украинская прокуратура потребовала выдачи Малиновского за то, что он предположительно обманул зарегистрированного в Сингапуре торговца удобрениями. Адвокаты Малиновского настаивают, что он не сделал ничего плохого и преследуется коррумпированной прокуратурой. По словам адвокатов, ни Малиновский, ни его родственники, ни его коллеги не подписывали контракт с этой компанией и не получали выгод от каких-либо сделок с ней", - пишет The Wall Street Journal. "В Киеве Черный хочет вернуть свою работу. По его словам, он находится в подвешенном состоянии из-за решения суда о том, чтобы не поддерживать обвинения против него, а отправить его дело обратно в прокуратуру. (...)", - заключает газета. Источник: The Wall Street Journal