Раннее пробуждение может помочь людям с ожирением избежать диабета и сердечных заболеваний, утверждают ученые

"Если ложиться спать в разумное время и рано вставать, это может помочь людям с лишним весом снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний, утверждает новое исследование. Эксперты из Неаполитанского университета Федерико II (Италия) проанализировали 172 человека среднего возраста с ожирением, сосредоточившись на времени, когда они просыпаются утром и ложатся спать вечером. У всех участников на момент исследования индекс массы тела (ИМТ) был 32 - выше, чем здоровый диапазон 18,5-24,9 - на момент исследования, но те, кто просыпался поздно, подвергались большему риску", - передает Daily Mail.

"Авторы исследования обнаружили, что у полуночников в 6 раз выше вероятность развития диабета второго типа и в 4 раза выше вероятность сердечных заболеваний, чем у тех, кто рано встает. Они не исследовали, что конкретно вызывает повышенный риск, но более ранние исследования показали, что у полуночников нарушается работа их биологических часов из-за чрезмерной активации систем в организме, которые контролируют стресс, пищеварение и иммунную систему", - сообщается в статье.

"Команда ученых считает, что при борьбе с ожирением следует учитывать особенности сна, в том числе "содействие выравниванию повседневной активности в соответствии с биологическими часами". Они оценивали хронотип добровольцев, то есть время, в которое они наиболее предрасположены ко сну, утром, вечером и среди дня. По словам авторов исследования, "вечерний хронотип" - это паттерн более позднего бодрствования и пика активности в конце дня, тогда как человек "утреннего хронотипа" просыпается раньше и имеет более ранний пик активности", - отмечается в статье.

"Предыдущие исследования показали, что у людей с вечерним хронотипом нарушаются биологические часы, что может изменить их метаболические процессы. Это происходит из-за чрезмерной активации оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, которая представляет собой совокупность связанных систем организма, контролирующих нашу реакцию на стресс, пищеварение, иммунную систему и различные другие функции".

"По словам ученых, вечерний хронотип также часто связан с нарушениями сна", - передает издание.

"Целью этого исследования было выяснить, влияет ли вечерний хронотип на риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением, помимо нарушений сна и других клинических характеристик. Около 30% добровольцев с утренним хронотипом страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с 54,5% добровольцев с вечерним хронотипом. Диабет 2 типа имели 9% добровольцев с утренним хронотипом, по сравнению с 36,4% добровольцев с вечерним хронотипом".

"Авторы исследования обнаружили, что совы также сообщают о тенденции вести нездоровый образ жизни по сравнению с теми, кто встает рано или не слишком поздно. Они установили, что нездоровый образ жизни включает менее регулярную физическую активность и курение", - пишет Daily Mail.

"Автор исследования доктор Джованна Мускогиури считает, что оценку хронотипа следует принимать во внимание при лечении ожирения. "[Это] потому, что содействие выравниванию повседневной активности в соответствии с биологическими часами или циркадным ритмом людей с ожирением может снизить их риск развития метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания", - отметила она.

Результаты исследования были представлены на последнем заседании Европейского конгресса по ожирению, сообщается в публикации.