Как Россия реагирует на акт насилия в школе

"Все больше подробностей становится известно о нападении на детей в школе N175 в Казани. В частности, о том, что преступник приобрел оружие легально. Однако критика в адрес Росгвардии не звучит", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В среду в Казани похоронили погибших в результате нападения на школу N175: трех учениц, четырех учеников, двух учительниц, - передает журналист Фридрих Шмидт. - (...) Появляется все больше подробностей произошедшего. Так, 19-летний преступник, бывший ученик этого учебного заведения, будучи одетым в черную одежду и черную маску, с рюкзаком и ружьем в руках, шел в 175-ю школу пешком, приветствуя по пути прохожих. Однако полицию никто не уведомил. Также стало известно, что раньше школу охраняла частная охранная организация, но с начала пандемии на ее услуги якобы больше не было денег. В результате полицию оповестила вахтерша, которая спряталась от стрелка под столом и нажала тревожную кнопку. Все убитые дети были учениками восьмого класса, им было по 14 и 15 лет".

"В среду Следственный комитет сообщил, что молодой человек вел себя агрессивно и вспыльчиво с начала прошлого года, жаловался на головные боли, после чего у него было диагностировано заболевание головного мозга. Психиатр, который выдал будущему убийце справку, необходимую для законного приобретения оружия, сказал, что не нашел у него никаких отклонений; также у Росгвардии, которая выдает разрешение, по-видимому, не было никаких претензий, так что молодой человек смог законно приобрести орудие убийства - турецкое ружье Hatsan Escort", - говорится в статье.

"Однако российские политики избегают публичных обвинений в адрес могущественной Росгвардии, которой командует соратник президента Владимира Путина; разве что звучат заявления о том, что она должна взять на себя охрану школ. Вместо этого звучат призывы к принятию мер против компьютерных игр или введению "запрета на анонимность" в интернете", - отмечает FAZ.

"Другие требования зашли дальше: "Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство", - заявила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка, призвав "наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями". Коллега Кузнецовой в республике Татарстан Ирина Волынец объяснила произошедшее отсутствием "государственной идеологии". По ее словам, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, "ситуация будет повторяться". Дума, нижняя палата парламента, вспомнила о законопроекте, запрещающем иметь оружие россиянам с двумя и более судимостями или административными наказаниями за вождение в нетрезвом виде".

"Президент Путин после происшествия в Казани распорядился ужесточить законы об оружии. Он уже делал это после того, как в октябре 2018 года в Керчи в аннексированном украинском Крыму 18-летний студент политехнического колледжа застрелил 20 сокурсников, а затем и себя - из того же ружья, из которого стрелял молодой человек в Казани. Однако ужесточения правил не произошло, и вместо этого возраст, с которого разрешается владеть охотничьим оружием, был снижен до 16 лет", - указывает издание.

"Тем не менее официально критики этого не прозвучало, критика спецслужбы ФСБ также является табу. По словам Павла Чикова, руководителя группы правозащитников "Агора", после массового убийства в Керчи в 2018 году ФСБ "охотится на детей". В нескольких городах по обвинению в терроризме были арестованы дети в возрасте 14 и 15 лет, которые были недовольны школой, вступали в спор с товарищами и учителями, оставляли подозрительные посты в социальных сетях или посещали определенные сайты. В начале апреля Чиков описал в Telegram схему четырех случаев, которые сопровождала "Агора": агенты ФСБ, работавшие под прикрытием в чатах, добивались от детей радикальных высказываний. Затем приезжал спецназ и арестовывал детей. Никого не волнует их психологическое состояние и причины конфликтов в школе, критикует Чиков".

"В Мурманской области на северо-западе России министерство образования составило список "подозрительных" учеников и выпускников школ, который некоторое время даже находился в свободном доступе: там можно было увидеть личные данные подростков, включая номера телефонов, а также причины их включения в список потенциально опасных лиц, такие как "склонность к мести", "регулярное употребление энергетических напитков", а также участие в акциях протеста в поддержку находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального", - пишет Frankfurter Allgemeine.