Обычный подозреваемый

"Олигарх Виктор Медведчук - человек Путина в Киеве, и это становится для него фатальным", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Бизнес-магнат, парламентарий и лидер пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" обвиняется в госизмене сразу по трем пунктам. Утверждается, что он активно помогал российским властям взять под контроль газовое месторождение "Глубокая" у берегов Крыма. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, после аннексии россиянами черноморского острова в 2014 году он передал им документацию по месторождению, ресурсы которого оцениваются более чем в 1,1 млрд евро. Затем, как сообщается, он перерегистрировал киевскую компанию "Новые проекты", которой принадлежали права на добычу, в Крыму в соответствии с российским законодательством. И тем самым отдал России все налоговые поступления от будущей разработки месторождения", - поясняет журналист Штефан Шолль.

"Кроме того, Медведчук якобы участвовал в создании организации по сбору персональных данных украинских граждан, работающих в России, их вербовке и использованию в политических интересах Москвы. Наконец, в августе 2020 года он якобы раскрыл информацию о секретном подразделении украинской армии через своего коллегу по фракции Тараса Козака, который в то время находился в России".

"Медведчук уже давно стал на Украине обычным подозреваемым. Его считают приближенным Владимира Путина, который является крестным отцом его дочери и, по данным BBC, дважды принимал его в Москве только в 2020 году. По данным делового журнала Fokus, Медведчук является долларовым миллиардером и с 2014 года обвиняется в финансировании пророссийских повстанцев. (...) Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова в марте, Медведчук имеет самый высокий рейтинг недоверия среди всех украинских политиков - 78 процентов", - говорится в статье.

"Безусловно, в обвинениях есть политические моменты, - сказал в интервью FR киевский политолог Игорь Рейтерович. - Зеленский хочет дать понять патриотическому электорату, что он - в отличие от своего предшественника Петра Порошенко - принимает меры против пятой колонны России". В конфликте с Россией президент также демонстрирует, что хочет устранить влияние пророссийских политиков на мирный процесс в Донбассе".

"Кроме того, из-за обвинений в государственной измене часть русскоязычных избирателей "Оппозиционной платформы" может перейти к Зеленскому и его партии "Слуга народа". Даже если следующие выборы состоятся лишь в 2024 году - Рейтерович ожидает очень долгого и громкого процесса", - передает издание.

"Москва поначалу не проявила интереса к происходящему. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о внутренних делах Украины. Россия, по его словам, хотела бы убедиться, что за этим процессом не стоит желание избавиться от политического конкурента. Пока неизвестно, как в конечном итоге отреагирует крестный отец Путин. Уже размещение российских войск на украинской границе весной многие в Киеве объясняли атакой Зеленского на телеканалы Медведчука", - пишет Frankfurter Rundschau.