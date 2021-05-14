Дипломаты США: отправьте поставки вакцины за границу немедленно, иначе Китай и Россия возьмут верх

"Разочарованные американские дипломаты требуют от руководителей Госдепартамента в Вашингтоне ускорить отправку вакцины против Covid-19 за границу, утверждая, что из-за нерешительности администрации Байдена сдает позиции Китаю и России", - пишет Politico.

"В то время как Белый дом неделями обсуждал, как лучше всего ответить на просьбы о вакцинах против Covid-19 и другой помощи в связи с пандемией, поступившие из более чем 40 стран, Китай и Россия использовали отправку отечественных вакцин, чтобы добиться политических уступок от стран, ищущих помощи, сообщили четыре высокопоставленных американских чиновника, осведомленных о ситуации", - говорится в статье.

"Двое из этих чиновников заявили, что Китай, в частности, оказывает давление на официальных лиц примерно в 50 странах, получающих его вакцины, с целью признания суверенитета Китая над Тайванем. Тем временем Россия использовала свою вакцину "Спутник V" для укрепления своих отношений со странами Южной Америки", - указывает издание.

"Возмущение американских дипломатов отражает глобальное давление на Соединенные Штаты с тем, чтобы они начали делиться некоторыми из более чем 1 миллиарда доз вакцины против Covid-19, которые они заказали. Также это отражает ставки, которые стоят на кону для президента Джо Байдена. Президент пришел к власти, обещая сделать страну мировым лидером в борьбе с пандемией, но Белый дом в его правление подчеркивает, что США должны защитить американцев, прежде чем помогать остальному миру. То, какие рамки выберут США, поможет определить, выполняет ли страна обещания Байдена по восстановлению лидерства Америки в мире", - полагает Politico.

"Нам не нужны эти дозы [AstraZeneca], - заявил один высокопоставленный чиновник администрации. - Вот почему мы уже сказали, что отправим некоторые из них за границу. Но нам нужно двигаться гораздо быстрее, чтобы доставлять дозы и другие виды медицинских поставок за границу в страны, которые сталкиваются со сложностями в сдерживании распространения заболевания".

"По словам тех же четырех чиновников, американские дипломаты в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке получили отчаянные просьбы от должностных лиц в принимающих странах об оказании помощи в связи с Covid-19, включая вакцины, лекарства и средства индивидуальной защиты. Сотрудники дипломатической службы за границей лоббировали Госдепартамент, чтобы тот отправил вакцины сейчас, в то время, когда варианты с высокой степенью передачи инфекции продолжают распространяться, заражая людей по всему миру. Некоторые страны, запрашивающие дозы, особенно страны Южной Азии, такие как Филиппины, получили партии прививок от COVID-19, произведенные в Китае", - замечает издание.

"Между тем, чиновники Байдена в Государственном департаменте, Совете национальной безопасности, Белом доме и USAID в течение нескольких недель обсуждают, является ли уровень заражения в США достаточно низким, чтобы администрация могла позволить себе отправлять вакцины в другие страны. Некоторые страны начали получать поставки американских вакцин против Covid-19 через COVAX, глобальную программу по расширению доступа к вакцинам, но высокопоставленные представители администрации в регионе говорят, что США могут делать больше для отправки доз AstraZeneca, в которых страна не нуждается".

"Байден и высшие должностные лица администрации заявили в конце апреля, что США поделятся 60 млн доз вакцины AstraZeneca к 4 июля. Администрация готовится в ближайшие дни объявить, куда именно США отправят эти дозы, а также о своих планах по увеличению поставок лекарств и других важных медицинских продуктов для лечения Covid-19. Администрация отправила миллионы доз AstraZeneca в Канаду и Мексику, представив эти поставки как займы. Но несколько высокопоставленных чиновников администрации заявили, что США не смогут отправить больше доз за границу, пока FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, не разрешит экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной на заводе в Балтиморе, управляемом контрактным производителем Emergent BioSolutions. Объект находится под пристальным вниманием с марта, когда случайно была загрязнена партия из 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson, которую он также производит. В настоящее время FDA проверяет дозы AstraZeneca, изготовленные там, чтобы убедиться, что их использование безопасно. США отправят эти дозы, когда они будут проверены, заявляют чиновники".

"Еще одним камнем преткновения для команды Байдена было то, как распределять дозы на основе четких критериев, чтобы избежать даже видимости распределения помощи против Covid-19 по политическим мотивам. Гейл Смит, координатор глобального реагирования на Covid-19 и безопасности здоровья в Государственном департаменте, заявила в среду на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, что США не будут выделять ресурсы Covid-19 "в качестве инструмента попытки получить влияние". (...) Хотя COVAX подписала недавно сделки с Moderna и Novavax по увеличению поставок через свой канал, чиновники США подсчитали, что есть другие способы помочь США быстро доставить дозы за границу. Но администрация все еще обсуждает, следует ли отправлять дозы из своих запасов или искать другие пути, сообщили POLITICO два высокопоставленных представителя сферы здравоохранения".

"Одна из идей - попросить фармацевтическую компанию произвести дозы для нуждающихся стран и субсидировать стоимость каждого флакона. По словам чиновников, для завершения этого процесса может потребоваться несколько месяцев. Другой вариант - выделить будущие дозы вакцины AstraZeneca, произведенной в США, и отправить их в страны по всему миру, как только они пройдут контроль качества. Но AstraZeneca все еще ведет переговоры с новым потенциальным партнером в США по производству, который заменит Emergent, сообщил источник, знакомый с этим вопросом".

(...) "Государственный департамент вместе с Советом национальной безопасности и USAID рассматривает десятки запросов из стран по всему миру, - говорится в статье. - (...) Тем не менее, решить, кто должен находиться в первых рядах - непростой процесс. Должностные лица должны учитывать множество факторов (...). Байден заявил, что намерен отправить в Индию, по крайней мере, некоторые из первоначальных 60 млн доз. (...) Два высокопоставленных чиновника администрации, работающие над тем, как доставить в страны поставки, связанные с Covid-19, заявили, что США все больше обеспокоены ситуацией в странах Южной Азии, особенно в Непале". (..)