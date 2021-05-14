"Ночные ведьмы" - бомбардировочный полк Сталина, состоявший только из женщин

"Их девиз: "Гордись, ты женщина". Каждую ночь молодые женщины садились в свои устаревшие бипланы, чтобы бомбить немцев. Они сражались без парашютов, чтобы не попасть в руки нацистов", - пишет немецкий журнал Stern.

"В 1920-х и 1930-х годах всеобщее восхищение техникой охватило и многих женщин. Они сели в кабины самолетов, - повествует журналист Гернот Крампер. - (...) С началом Второй мировой войны эти женщины-пилоты захотели служить своим странам. Западные союзники задействовали некоторых женщин, но им разрешалось лишь перегонять самолеты. Боевые вылеты были под запретом".

"Пионера советской женской авиации Марину Раскову это не устраивало. В 1930-х годах она установила несколько мировых рекордов дальности полета. Теперь она хотела, чтобы советские женщины воевали. Военные не поощряли и блокировали ее инициативу. Но известная женщина сумела найти сторонников у Сталина. Приказом ? 0099 от 8 октября 1941 года Сталин распорядился сформировать три женские части: 586-й истребительный авиационный полк на самолетах "Як", 587-й авиационный полк на двухмоторных пикирующих бомбардировщиках и 588-й ночной авиационный полк", - говорится в статье.

"588-му полку достались самые старые и непригодные машины, и все же "ночные ведьмы" стали самым известным женским полком, - отмечает издание. - (...) Ночью они атаковали на бипланах немецкие позиции. Немцы быстро узнали, что в самолетах, которые сбрасывали на них бомбы, были женщины. Они прозвали их "ночными ведьмами", а затем это прозвище переняли русские. При подлете к цели женщины выключали гудящие двигатели своих старых самолетов, чтобы бесшумно парить в воздухе. Когда они пролетали над позицией, немцы слышали лишь свистящий шум, как будто по небу проносилась ведьма на метле".

"Сталин одобрил формирование женских подразделений в 1941 году, вероятно, также и из пропагандистских соображений, но им не хватало боеспособных самолетов. Женщинам из 588-го полка выделили только старые двухместные бомбардировщики Поликарпова По-2. Они напоминали самолеты времен Первой мировой войны. Это были бипланы с деревянной рамой, обтянутой тканью. Кроме того, они были очень медленными", - пишет Stern.

"Однако недостаткам старомодного самолета суждено было стать его преимуществами. По-2 был прост в обслуживании и надежен в любых условиях. 588-й полк действовал в основном по ночам, самолеты летали на малой высоте. В то время у немцев в СССР не было специальных ночных истребителей. А осуществлять взлет и посадку ночью на таких дневных истребителях, как Me 109, было опасно".

"Среди первых добровольцев была и тогда 19-летняя Надежда Попова. Попова совершила 852 боевых вылета и была удостоена звания Героя Советского Союза. Попова вспоминала: "Когда дул сильный ветер, он бросал самолет из стороны в сторону. Зимой, когда ты выглядывала наружу, чтобы лучше разглядеть цель, ты получала обморожение, ноги в сапогах очень мерзли, но мы продолжали летать".

"У допотопных самолетов не было оборонительного вооружения и радиоприборов. Навигация осуществлялась с помощью секундомера и по морям, рекам и лесам. По наземным ориентирам, которые можно было различить в темноте ночи", - повествует автор статьи.

"Надо было сосредоточиваться на цели и думать, как ее разбомбить, - вспоминала Попова. - Времени на эмоции не оставалось. Тех, кто поддавался страху, сбивали, и они сгорали заживо в самолетах, потому что парашютов не было".

"Фактический ущерб, который наносили бомбардировщики, был незначительным. Бомбовая нагрузка была слишком мала. И, наконец, бомбы сбрасывали вслепую, ночью, хотя и с небольшой высоты. Тем не менее постоянное присутствие вражеских самолетов над немецкими позициями подрывало боевой дух немецких войск", - отмечает издание.

"Основательница полков, Марина Раскова, разбилась 28 декабря 1942 года во время перегона самолета Пе-2 к своему подразделению и скончалась спустя несколько дней. Ценность воевавших женщин для Советского Союза можно понять по их могилам. Раскова была похоронена у Кремлевской стены", - пишет Stern.