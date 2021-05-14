Новая линия фронта пролегла через Израиль

"Ожесточенная борьба разгорелась между израильскими евреями и израильскими арабами. Это опаснее, чем противостояние с ХАМАСом в Газе", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Петер Мюнх.

"Израиль переживает тяжелые дни, но страна привыкла к войнам. Опыт показывает: снаряды сыплются градом, но в какой-то момент наступает покой. Но сейчас в разгар новой битвы за Газу неожиданно открылся новый фронт, который в итоге может оказаться гораздо опаснее, чем противостояние с внешним врагом. Ведь эта линия фронта проходит прямо через Израиль", - отмечает автор статьи.

"Арабское меньшинство составляет около 20% населения Израиля, насчитывающего около 9 млн человек, во многих городах население смешанное. Оттуда сейчас поступают тревожные кадры и новости. Начало положила толпа арабов в Лоде, подстрекаемая боями вокруг иерусалимской мечети Аль-Акса, которая начала поджигать синагоги и разворовывать магазины. Быстро, как лесной пожар, насилие распространилось по стране, и сразу же появились еврейские экстремисты, марширующие по улицам с боевым кличем "Смерть арабам".

"Речь идет о "Хрустальной ночи в Лоде", президент Реувен Ривлин говорит о "гражданской войне", глава правительства Биньямин Нетаньяху предупреждает об "анархии". Ситуация действительно грозит выйти из-под контроля, и это угрожает самим основам государства", - указывает издание.

"Сосуществование евреев и арабов в Израиле всегда было хрупким. Хотя в 1948 году основатель государства Давид Бен-Гурион открыто гарантировал арабским гражданам те же права, что и еврейским, де-факто они живут в параллельном обществе - будучи в значительной степени отрезанными от государственных институтов. (...)Арабское меньшинство всегда игнорировалось государством. В эпоху Нетаньяху добавилась еще одна составляющая: целенаправленная травля и дискриминация, а принятый в 2018 году закон о национальном государстве превратил израильских арабов в граждан второго сорта. Раскол, создаваемый Нетаньяху, отчасти ответственен за то, что сейчас толпы арабов и евреев сеют хаос на улицах", - говорится в статье.

"Вокруг Газы орудия когда-нибудь утихнут. Как и в предыдущих войнах между израильской армией и палестинским движением ХАМАС, обе стороны будут продолжать враждовать друг с другом, находясь по разные стороны фронта. Однако в Израиле людям нужно продолжать жить вместе и срочно найти новый баланс", - заключает Süddeutsche Zeitung.