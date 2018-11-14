Отставной полковник, обвиняемый в шпионаже на Россию в течение 25 лет, освобожден до суда

"Во вторник суд Зальцбурга постановил, что отставной полковник австрийской армии может оставаться на свободе до суда по обвинениям в шпионаже на Россию в течение 25 лет с лишним", - пишет журналист BuzzFeed News Митч Протеро.

По мнению издания, эти обвинения поставили австрийское правительство в крайне неловкое положение. "Хотя Великобритания, Франция и Германия давят на Австрию, требуя, чтобы она дистанцировалась от России, Вена - пожалуй, самый сильный союзник президента Путина в ЕС", - говорится в статье.

"Австрия - проблема для всех, - сказал в интервью BuzzFeed News анонимный источник, которого автор называет "офицером военной разведки НАТО". - У нынешнего правительства есть глубокие идеологические и экономические связи с путинским режимом, оно пыталось усидеть на двух стульях - надежного члена ЕС плюс близкого друга Путина, но после дела Скрипаля это не сработает".

По словам журналиста, этот источник подтвердил сообщения австрийских СМИ, что о связи полковника с российской разведкой Австрию известила британская сторона.

"Здесь дипломатическая неловкость усугубляется тем, что Великобритания нашла этого человека, когда изучала разведданные, которыми почти все, кроме Австрии, воспользовались для высылки россиян в порядке солидарности с Великобританией из-за атак на Скрипаля, - сказал источник из НАТО. - Когда британцы через месяц пришли и сказали: "Привет, мы изучили эту информацию, и, оказывается, один ваш полковник почти 30 лет работал на русских", это был болезненный момент для австрийских спецслужб в период, когда дела и так шли не очень хорошо".

Издание замечает: "Нынешним австрийским правительством руководит жестко-правая Партия свободы, имеющая в Европе связи с популистскими националистическими движениями, которые все чаще воспринимаются как союзники Путина в борьбе с более либеральными политиками ЕС".