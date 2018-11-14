Исследование из Италии: ученые определили формулу идеальной пиццы

"Хрустящая, тонкая, с сочной начинкой - такой должна быть пицца. Ученые изучили, какие физические явления скрываются за оптимальным способом приготовления пиццы и какую роль играет в этом печь", - сообщает Focus.

Формулу идеальной пиццы составили Андрей Варламов из Института сверхпроводимости и инновационных материалов (Рим) и его коллеги.

"В каменной печи оптимальной для выпекания пиццы считается температура в 330. Из-за относительно небольшой теплопроводности камней температура нижней части пиццы составляет только примерно 208, что идеально для получения хрустящей корочки, - передает автор публикации. - По-другому дела обстоят с обычной электроплитой: теплопроводность стальных стенок печи и противня выше почти в 20 раз. Если разогреть духовку так же до 330, температура нижней части пиццы составит примерно 300. "Это слишком много, пицца превратится в уголь", - отмечают Варламов и его коллеги. Чтобы в домашних условиях разогреть пиццу до примерно 210 - температуры, которая позволит запечь ее до хрустящей корочки, - достаточно поставить электроплиту на 230".

"На время выпекания влияют еще два фактора: тепловое излучение и испарение воды из пиццы, - говорится далее. - В каменной печи интенсивность теплового излучения, как подсчитали ученые, составляет примерно 7,5 кВт на квадратный метр. "Это значит, что каждый квадратный сантиметр нашей пиццы получает в секунду почти 0,75 Дж энергии", - отмечают исследователи. 1,1 кВт этой энергии пицца отдает в результате испарения воды из теста и начинки, что соответствует примерно 15%. Таким образом, время выпекания пиццы в каменной печи, достаточное для того, чтобы тесто стало хрустящим, а начинка полностью приготовилась, составляет 125 секунд или почти 2 минуты".

В обычной духовке тепловое излучение значительно слабее и составляет примерно 3,6 кВт на квадратный метр. При этом потеря энергии в результате испарения воды остается такой же. Поэтому для правильного выпекания пиццы в электроплите требуется больше времени: 170 секунд или почти 3 минуты, передает Focus.