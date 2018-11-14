Шпионский скандал высветил "колониальные отношения" Путина с Австрией

Недавний арест отставного полковника австрийской армии по обвинениям в шпионаже на ГРУ ставит в крайне неловкое положение правое правительство Австрии, развивавшее тесные связи с Москвой. "Становится все очевиднее, на чьей стороне Австрия в холодной войне 2.0", - комментирует западная пресса. Немецкая газета Rheinische Post называет шпионский скандал "сравнительно безобидным" и задается вопросом, зачем австрийское правительство подвергает испытанию свои прагматические отношения с Россией.

"Загадка кремлевского шпиона в Вене потрясла эту мировую столицу шпионажа" - сообщает в заголовке The Observer.

"По части шпионажа единственный способ нажить себе неприятности в Вене - это шпионаж за страной-хозяйкой; именно на этом и застукали русских", - утверждает обозреватель Джон Р. Шиндлер. "Недавний арест отставного полковника австрийской армии по обвинениям в шпионаже на Москву пролил свет на то, что никто ни в Вене, ни в Кремле не хотел открыто обсуждать", - продолжает автор, напоминая, что этот человек фигурирует в материалах под именем "Мартин М." и обвиняется в том, что лет тридцать передавал ГРУ австрийские гостайны.

Автор полагает: "Все это ставит в крайне неловкое положение правое правительство Австрии, развивавшее необычно тесные связи с Москвой". По мнению автора, Москва всегда имела легкий доступ в Австрию ввиду ее нейтралитета, но теперь вообще считает Вену своей "игровой площадкой". "В нынешнюю правящую коалицию Австрии входит открыто-правая и путинофильская Партия свободы, заключившая с Кремлем официальный "пакт о сотрудничестве", - поясняет он.

"Теперь можно счесть достоверными предостережения западных спецслужб о том, что австрийское правительство чересчур тепло относится к Москве (эту проблему нашли столь серьезной, что несколько западных разведслужб ограничили давние связи с австрийскими партнерами из опасений, что секреты, которыми они делились, попадают к России)", - говорится в статье.

Согласно сообщениям прессы, Вену предупредила о российском кроте британская разведка. "Путинский аппарат пропаганды изображает это нормальное сотрудничество разведслужб как зловещий британский заговор с целью испортить великолепные отношения Вены с Россией. В действительности единственная страна, которая создает опасность для тесных связей Москвы и Вены, - это Россия благодаря своим агрессивным разведслужбам", - говорится в статье.

"СМИ путинского режима остерегли Вену от того, чтобы она поднимала слишком большой шум из-за дела полковника М. и его последствий", - утверждает автор.

"Вена, похоже, уступает, соглашаясь со взглядом Москвы на скандал, хотя он и высвечивает колониальные, по сути, отношения Путина с Австрией; версию, что в случившемся "нет ничего особенного", уже повторяют, как попугаи, высшие австрийские политики", - замечает автор. "Становится все очевиднее, на чьей стороне Австрия в "холодной войне 2.0", как и предостерегали западные разведслужбы с тех пор, как почти год назад пришла к власти правящая коалиция канцлера Курца", - заключает обозреватель.

"Во вторник суд Зальцбурга постановил, что отставной полковник австрийской армии может оставаться на свободе до суда по обвинениям в шпионаже на Россию в течение 25 лет с лишним", - пишет журналист BuzzFeed News Митч Протеро.

По мнению издания, эти обвинения поставили австрийское правительство в крайне неловкое положение. "Хотя Великобритания, Франция и Германия давят на Австрию, требуя, чтобы она дистанцировалась от России, Вена - пожалуй, самый сильный союзник президента Путина в ЕС", - говорится в статье.

"Австрия - проблема для всех, - сказал в интервью BuzzFeed News анонимный источник, которого автор называет "офицером военной разведки НАТО". - У нынешнего правительства есть глубокие идеологические и экономические связи с путинским режимом, оно пыталось усидеть на двух стульях - надежного члена ЕС плюс близкого друга Путина, но после дела Скрипаля это не сработает".

По словам журналиста, этот источник подтвердил сообщения австрийских СМИ, что о связи полковника с российской разведкой Австрию известила британская сторона.

Издание замечает: "Нынешним австрийским правительством руководит жестко-правая Партия свободы, имеющая в Европе связи с популистскими националистическими движениями, которые все чаще воспринимаются как союзники Путина в борьбе с более либеральными политиками ЕС".

О том, что Вена оказалась перед российской дилеммой, пишет немецкая газета Rheinische Post.

"Сравнительно безобидный шпионский скандал угрожает не только репутации Австрии как надежного партнера. Он также подвергает тяжелому испытанию и отношения с Москвой", - пишет журналист Рудольф Грубер.

Отставной полковник австрийских вооруженных сил Мартин М., как сообщило правительство Австрии, на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России и получил за это вознаграждение общей суммой в 300 тыс. евро, напоминает издание.

"О том, насколько большой вес имеет такое предательство и имел ли информатор доступ к обмену информацией с другими странами, правительство пока молчит. (...) Между тем эксперты считают этот инцидент малозначительным: Австрия не является членом НАТО. Вероятно, бывший офицер разглашал лишь подробности о кадровом составе и структурах австрийских вооруженных сил. По мнению эксперта по спецслужбам Зигфрида Беера, настоящий скандал скорее заключается в том, что шпиона разоблачили только сейчас", - передает Грубер.

"Тем больший вес имеет внешнеполитический ущерб, - продолжает журналист. - Наблюдатели задаются вопросом, зачем правительство придает такое большое значение незначительной шпионской истории и тем самым подвергает испытанию до этого прагматические отношения с Россией".

"Россия (...) никогда полностью не относила нейтральную альпийскую республику к Западу. Москва считает ее слабым звеном в европейском сообществе, - отмечает Грубер. - Соответствующее недоверие в вопросе о том, в какой мере с Австрией можно делиться военной информацией и данными, связанными с политикой безопасности, проявляют и партнеры по ЕС, а также страны НАТО".

"Это недоверие значительно усилилось со времени прихода к власти правоконсервативного правительства примерно год назад, после того как Курц в качестве платы за свое канцлерство передал правой партии FPÖ все министерства, связанные с безопасностью (министерства иностранных, внутренних дел и обороны). Считается, что глава партии и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе настроен особенно пророссийски; в его FPÖ шефа Кремля Путина восхваляют как сильного лидера и политический пример для подражания", - подчеркивает издание.

Сам канцлер Курц считает себя ответственным за "наведение мостов" между Западом и Востоком, но под давлением FPÖ ведет скорее "зигзагообразный" внешнеполитический курс. В частности, он неоднократно требовал отмены западных санкций против России, однако в Евросовете он регулярно голосует за их продление, говорится в статье.