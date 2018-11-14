По мнению президента Игоря Додона, Молдавия должна стать "мостом между Россией и Европой"

Убежденный почитатель Владимира Путина, в котором он видит образец для подражания, Додон, избранный с 56,5% голосов, намерен сохранить отношения между Кишиневом и Брюсселем, претворенные в жизнь в 2013 году подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом, при этом получая доступ на российский рынок и укрепляя "традиционно сильные" связи с Москвой. Интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном записал журналист французской Le Monde Бенуа Виткин.

Именно выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, руководимым Москвой, в 2014 году вовлек Украину в революцию Майдана, а затем в войну, говорится в статье. "Обе стороны поняли, что такие жесткие позиции заводят в тупик. Сегодня никто не требует от нас делать выбор, - хочет верить Игорь Додон. - Наоборот, мы можем послужить примером для сотрудничества в регионе. Провал подобной стратегии мог бы стать катастрофой, источником дестабилизации".

"Во время нашей последней встречи с Путиным он мне пообещал с 1 января 2019 года снять эмбарго на поставку фруктов и овощей, которое наносит нам сильный удар", - утверждает Додон. Он также надеется, что подобная динамика будет способствовать разрешению замороженного конфликта вокруг Приднестровья, сепаратистской территории, живущей под покровительством Москвы, отмечает журналист.

"План Додона не лишен смысла, - считает один неназванный западный дипломат. - С юридической точки зрения, ничто этому не противостоит, и русские в последние годы пошли на уступки в отношении Молдавии. Речь идет исключительно о политической проблеме".

Игорь Додон, чья власть носит главным образом официальный характер и ограничена беспрестанными политическими боями с "проевропейским" правительством, остерегается и держит про запас обе стороны. Еще два года назад он допускал отказ от соглашения об ассоциации с ЕС, а теперь утверждает, что хочет лишь "снова провести переговоры" по отдельным торговым аспектам, передает журналист.

"Угроза отказа от этого соглашения носила исключительно предвыборный характер, чтобы сохранить лицо перед 40% электората, настроенного решительно пророссийски, - поясняет политолог Нику Попеску. - Но в отношении ЕС, который потребляет 70% молдавского экспорта, это совершенно неосуществимое предложение, и он это понимает".

В реальности социалист Додон и самый влиятельный человек Молдавии, председатель Демократической партии Влад Плахотнюк, занимающий проевропейскую позицию, всегда умели договариваться. Не так давно они совместно проголосовали за электоральную реформу, которая в феврале будет благоприятствовать обеим их партиям, полагает журналист.

"Колебания между Востоком и Западом подтверждают истинный раскол, но они носят также предвыборный характер, - заключает политолог Нику Попеску. - Еще они служат для того, чтобы напугать страны Запада и разыграть аукцион. Это нечто вроде распределения ролей".