"Башар Асад своей жестокостью и безнаказанностью показывает сирийцам, что ничто их не спасет от его абсолютной власти"

Три специалиста по Сирии написали книгу "В голове Башара Асада", вышедшую на прошлой неделе в издательстве Actes Sud. Двое из них - издатель Фарук Мардам-Бей и писатель Субхи Хадиди - сирийцы, третий, политолог Зиад Маджед, ливанец. Интервью с экспертами записали журналисты французской Liberation Катрин Кальве и Люк Матье.

"Система Башара такая же, как та, которую он унаследовал. Существует определенная преемственность межу ним и Хафезом Асадом. Но, придя к власти в 2000 году, Башар испытывал потребность предстать в ином свете, чем его отец, - отмечают авторы книги. - С самого начала он настаивал на том, что он у власти не только по воле своего отца, а что это его судьба и желание сирийского народа. Он говорит о своем предшественнике как о "президенте Хафезе", а не о президенте Хафезе Асаде, словно подчеркивая, что Асад - это он сам. Он провозглашает себя единственным создателем современной Сирии".

"Как вы объясняете безнаказанность, которой продолжает пользоваться Башар Асад?" - спросили журналисты.

"При Асаде-сыне с 2011 года мы стоим перед лицом двух факторов, поддерживающих такую безнаказанность. Покровительство, предоставляемое русскими посредством вето, которое парализует Совбез ООН и блокирует всякие попытки подать иск в Международный уголовный суд, и отсутствие по сегодняшний день твердой западной воли считать правосудие самым важным вопросом, сопровождающим любое политическое решение. "Нормализовать отношения с режимом" или "согласиться на то, чтобы Асад стал частью решения" - таковы возможности, упоминаемые европейскими и американскими официальными лицами в качестве "необходимого условия" для того, чтобы сдвинуться с места под предлогом "реализма". Но это означает "смириться с преступлениями против человечности и военными преступлениями" и исключить сирийцев из-под защиты международного права ради того, чтобы "стабилизировать" ситуацию. Хотя это всего лишь иллюзия. Своим использованием жестокости (пытки, насилие, осады, бомбардировки, в том числе с применением химического оружия) Асад стремится сказать сирийцам, что он останется безнаказанным и что ничто в мире не спасет их от его абсолютной власти. Соглашаться с его властью или поддерживать ее - значит одобрять его безнаказанность и его действия. Это ободряет его, а также поощряет всех преступников совершать еще больше злодеяний. И создает благоприятную почву для возникновения различных видов нигилизма и терроризма", - считают эксперты.

"Может ли нынешний конфликт привести к федерализации Сирии?" - спросили интервьюеры.

"Сегодня Сирия представляет собой раздробленную территорию. Режим и его российские и иранские крестные отцы контролируют более 60% территории, курдские силы, поддержанные американцами, - 25%, Турция и ее союзники, находящиеся в оппозиции к режиму, занимают 12% (Идлиб, север Алеппо, плюс зона вокруг базы Аль-Танф на юге, находящаяся под защитой американцев). ИГИЛ* остается в нескольких очагах сопротивления в пустыне со стороны иракской границы", - поясняют собеседники издания.

"Если такое раздробление сохранится с помощью соглашений и временных договоренностей или просто как статус-кво, то мы окажемся перед лицом фактической федерализации", - продолжают авторы книги.

"С другой стороны, хотя план административной и даже федеральной децентрализации "теоретически" представляется необходимым для будущей Сирии, сегодня за исключением курдов нет таких сил, которые являлись бы его носителями или поддерживали его в случае, если будет серьезно обсуждаться или рассматриваться такое политическое решение. Сторонники режима выступают против подобного плана, большинство оппозиционных сил отвергают его, и два самых влиятельных региональных игрока, Иран и особенно Турция, тем более не согласятся на него, каждый по своим причинам", - заключают эксперты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.