14 ноября 2018 г. Джон Р. Шиндлер | The Observer Загадка кремлевского шпиона в Вене потрясла эту мировую столицу шпионажа "По части шпионажа единственный способ нажить себе неприятности в Вене - это шпионаж за страной-хозяйкой; именно на этом и застукали русских", - утверждает обозреватель The Observer Джон Р. Шиндлер. "Недавний арест отставного полковника австрийской армии по обвинениям в шпионаже на Москву пролил свет на то, что никто ни в Вене, ни в Кремле не хотел открыто обсуждать", - продолжает автор, напоминая, что этот человек фигурирует в материалах под именем "Мартин М." и обвиняется в том, что лет тридцать передавал российской ГРУ австрийские гостайны. Автор полагает: "Все это ставит в крайне неловкое положение правое правительство Австрии, развивавшее необычно тесные связи с Москвой". По мнению автора, Москва всегда имела легкий доступ в Австрию ввиду ее нейтралитета, но теперь вообще считает Вену своей "игровой площадкой". "В нынешнюю правящую коалицию Австрии входит открыто-правая и путинофильская Партия свободы, заключившая с Кремлем официальный "пакт о сотрудничестве", - поясняет он. "Теперь можно счесть достоверными предостережения западных спецслужб о том, что австрийское правительство чересчур тепло относится к Москве (эту проблему нашли столь серьезной, что несколько западных разведслужб ограничили давние связи с австрийскими партнерами из опасений, что секреты, которыми они делились, попадают к России)", - говорится в статье. По мнению автора, текущий скандал больше всего похож на дело австрийского полковника Альфреда Редля, который застрелился в 1913 году, будучи разоблачен как многолетний агент российской разведки. "Совсем как в деле Редля, значение которого австрийские власти тоже старались преуменьшить, кое-кто перешептывается, что полковник М. - не единственный российский "крот" на хорошей должности в Вене", - пишет автор, ссылаясь на некие сообщения о российском "кроте" в австрийском Федеральном ведомстве защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT). "Именно западные службы-партнеры предупредили Вену об этих российских кротах, совсем как в деле Редля", - утверждает автор, уточняя, что, согласно сообщениям прессы, это сделала британская разведка. "Путинский аппарат пропаганды изображает это нормальное сотрудничество разведслужб как зловещий британский заговор с целью испортить великолепные отношения Вены с Россией. В действительности единственная страна, которая создает опасность для тесных связей Москвы и Вены, - это Россия благодаря своим агрессивным разведслужбам. Шпионят все, причем друзья действительно шпионят за друзьями. Однако друзьям положено проявлять деликатность при взаимном шпионаже; у этой благородной шпионской игры есть неписаные правила. Но, разумеется, у России, в сущности, нет друзей, а есть только сателлиты и клиенты, как только что выяснило в болезненной для себя форме австрийское правительство", - говорится в статье. "СМИ путинского режима остерегли Вену от того, чтобы она поднимала слишком большой шум из-за дела полковника М. и его последствий", - утверждает автор. "Вена, похоже, уступает, соглашаясь со взглядом Москвы на скандал, хотя он и высвечивает колониальные, по сути, отношения Путина с Австрией; версию, что в случившемся "нет ничего особенного", уже повторяют, как попугаи, высшие австрийские политики", - замечает автор. Издание отмечает, что полковника освободили до суда. "Становится все очевиднее, на чьей стороне Австрия в "холодной войне 2.0", как и предостерегали западные разведслужбы с тех пор, как почти год назад пришла к власти правящая коалиция канцлера Курца", - заключает обозреватель. Источник: The Observer