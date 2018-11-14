Вена перед российской дилеммой

"Сравнительно безобидный шпионский скандал угрожает не только репутации Австрии как надежного партнера. Он также подвергает тяжелому испытанию и отношения с Москвой", - пишет журналист немецкого издания Rheinische Post Рудольф Грубер.

Отставной полковник австрийских вооруженных сил Мартин М., как сообщило правительство Австрии, на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России и получил за это вознаграждение общей суммой в 300 тыс. евро, напоминает издание.

"О том, насколько большой вес имеет такое предательство и имел ли информатор доступ к обмену информацией с другими странами, правительство пока молчит. (...) Между тем эксперты считают этот инцидент малозначительным: Австрия не является членом НАТО. Вероятно, бывший офицер разглашал лишь подробности о кадровом составе и структурах австрийских вооруженных сил. По мнению эксперта по спецслужбам Зигфрида Беера, настоящий скандал скорее заключается в том, что шпиона разоблачили только сейчас", - передает Грубер.

"Тем больший вес имеет внешнеполитический ущерб, - продолжает журналист. - Наблюдатели задаются вопросом, зачем правительство придает такое большое значение незначительной шпионской истории и тем самым подвергает испытанию до этого прагматические отношения с Россией".

"Россия (...) никогда полностью не относила нейтральную альпийскую республику к Западу. Москва считает ее слабым звеном в европейском сообществе, - отмечает Грубер. - Соответствующее недоверие в вопросе о том, в какой мере с Австрией можно делиться военной информацией и данными, связанными с политикой безопасности, проявляют и партнеры по ЕС, а также страны НАТО".

"Это недоверие значительно усилилось со времени прихода к власти правоконсервативного правительства примерно год назад, после того как Курц в качестве платы за свое канцлерство передал правой партии FPÖ все министерства, связанные с безопасностью (министерства иностранных, внутренних дел и обороны). Считается, что глава партии и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе настроен особенно пророссийски; в его FPÖ шефа Кремля Путина восхваляют как сильного лидера и политический пример для подражания", - подчеркивает издание.

Сам канцлер Курц считает себя ответственным за "наведение мостов" между Западом и Востоком, но под давлением FPÖ ведет скорее "зигзагообразный" внешнеполитический курс. В частности, он неоднократно требовал отмены западных санкций против России, однако в Евросовете он регулярно голосует за их продление, говорится в статье.