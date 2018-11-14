Глобальное потепление негативно сказывается на мужской фертильности

Периоды аномальной жары ухудшают качество спермы жуков. Отрицательно изменения климата могут сказаться и на репродуктивной функции млекопитающих, пишет Der Standard.

Команда исследователей под руководством Мэтта Гейджа выяснила, как повышение температуры окружающей среды влияет на фертильность самцов малых булавоусых хрущаков (Tribolium castaneum). Результат работы ученых публикует научный журнал Nature Communications, сообщает австрийское издание.

В ходе исследований "жуков-хрущаков на пять дней помещали в среду, температура которой была на 5-7 градусов выше привычной. Затем для экспериментальной группы температуру повышали повторно, в то время как контрольная группа содержалась при оптимальной для жуков температуре".

Ученым удалось выяснить, что, в то время как "самки жуков сохранили свою репродуктивную функцию, сперма самцов в значительной степени пострадала. После симулированной жары производство сперматозоидов сократилось на треть, что снизило фертильность самцов на 50%. Те, кто подвергался повторному воздействию высоких температур, практически утратили способность к размножению. Фертильность самок при этом не пострадала", - сообщается далее. Кроме того, самцы экспериментальной группы предпринимали в два раза меньше попыток спариться с самками.

"Исследователям удалось установить, что продолжительность жизни потомства от тех самцов, которые находились под воздействием высоких температур, была меньше на несколько месяцев по сравнению с потомством особей из контрольной группы", - пишет Der Standard.

Предыдущие эксперименты показали, что высокие температуры негативно влияют на фертильность млекопитающих. Исследователи решили проверить, распространяется ли это влияние на насекомых.