Сын чешского премьер-министра Андрея Бабиша утверждает, что он был похищен собственным отцом. Съемочная группа чешского телеканала Seznam обнаружила его в квартире матери в Женеве, сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Молодой человек кажется неуверенным, даже запуганным, когда открывает дверь своей женевской квартиры, - повествует автор публикации Бернхард Оденаль. - Он объясняет и причину: якобы его насильно увезли на оккупированный Россией полуостров Крым. Однако оттуда он сбежал и смог пробиться в Словакию, а затем в Швейцарию".

"Молодого человека зовут Андрей Бабиш-младший, он родом из Чехии, однако указывает, что он гражданин Швейцарии. И это придает делу с похищением международный масштаб, - отмечает журналист. - "Мой отец хотел, чтобы я исчез", - цитируют молодого человека чешские новостные порталы".

35-летний Бабиш-младший, бывший пилот, бесследно исчез два года назад, хотя - а возможно, и потому что - его искала чешская полиция, продолжает Оденаль. Бабиш-младший, вероятно, замешан в деле о незаконном получении чешским курортом "Гнездо аиста" субсидии от ЕС в размере 2,5 млн франков. Как сообщается, комплекс принадлежал концерну Agrofert Бабиша-старшего и не имел никакого права на получение субсидии.

"Бабиш-старший утверждал, что "Гнездо аиста" принадлежит членам его семьи, в том числе сыну Андрею. Последний подтвердил репортерам Seznam в Женеве, что ему пришлось подписать некий документ. Однако он не знал, "что он там подписывал", - передает издание.

"Когда чешская полиция более двух лет назад впервые захотела допросить по делу о "Гнезде аиста" Бабиша-младшего, он считался психически больным и поэтому не способным к даче показаний. Справку о состоянии здоровья написала врач, которая ранее работала в Agrofert, концерне Бабиша-старшего. (...) Затем, по словам Бабиша-младшего, муж врача, россиянин, полетел с ним в Москву, а потом в Крым. Врач предложила ему только два варианта: или он останется под замком в психиатрической клинике, или поедет с ее мужем "в отпуск" на восток. Таким якобы было желание отца Бабиша-старшего", - говорится в статье.

"В Чехии заявления Бабиша-младшего произвели сенсацию. Оппозиция объявила о намерении провести в парламенте голосование о вынесении премьер-министру вотума недоверия, - передает Оденаль. - Прокуратура Праги объявила о расследовании предполагаемого похищения".

3 декабря Андрей Бабиш откроет в Швейцарии выставку "Вторая жизнь". "Выставка рассказывает истории людей, "которые нашли в Швейцарии вторую родину", - сообщает Tages-Anzeiger в заключение.