Расширяющаяся пропасть

Выборы, которые прошли в провозгласивших свою независимость Донецкой и Луганской республиках, не сулят ничего хорошего - мирное урегулирование откладывается на неопределенный срок, констатирует Барбара Ортель на страницах Tageszeitung.

"Теперь, - замечает журналистка, - пророссийски настроенные врио главы ДНР Денис Пушилин, а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник со своими клакерами в местных парламентах "узаконили" свою власть". Ортель называет выборы в обеих республиках не чем иным, как "фарсом".

"На сотрудников предприятий оказывалось давление - чтобы не потерять работу, они голосовали по указке сверху. Серьезных международных наблюдателей на выборах не было", - говорится в статье.

Эти "выборы", замечает журналистка, становятся сигналом, не сулящим ничего хорошего в будущем. "Цель восстановить мир в регионе откладывается на неопределенный срок. Проведение выборов - конечно, с одобрения Москвы - является вопиющим нарушением Минских соглашений", - уверена автор статьи.

"Россия будет и дальше подливать масла в огонь конфликта, с которым, как заверяют в Москве, не имеет ничего общего. Вряд ли разрядке напряженности поспособствуют и заявления украинской стороны относительно привлечения всех ответственных лиц к уголовной ответственности", - пишет автор. Журналистка указывает вместе с тем на то, что, согласно опросу, проведенному в этом году, около 70% респондентов в Донецке не поддерживают идею о возвращении региона под контроль Киева.