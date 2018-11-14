В салате из упаковки обнаружены резистентные бактерии

Исследователи из немецкого Брауншвейга проверили содержимое 24 упаковок салатных листьев (рукколы, кориандра, а также смеси разных сортов), купленных в супермаркете. В каждой пробе были обнаружены бактерии кишечной палочки, устойчивые к антибиотикам тетрациклинового ряда, сообщает Die Welt.

"Концентрация бактерий в каждой пробе была незначительной, однако при попадании в кишечник обнаруженные бактерии могут передать резистентный ген другим микроорганизмам, в том числе условно патогенным", - предупреждает команда ученых под руководством Корнелии Смаллы из Института имени Юлиуса Кюна на страницах научного издания mBio.

"Заражение салатных листьев может происходить как после сбора урожая, так и непосредственно на полях - например, бактерии могут попадать на листья из органических удобрений, из почвы, из экскрементов диких животных или разноситься ветром и водой для полива", - говорится далее.

Антибиотики тетрациклинового ряда используются в животноводстве в большом количестве, сообщает Die Welt. В навоз, используемый как удобрение, попадают как резистентные бактерии, так и само действующее вещество. Бактерии кишечной палочки, обнаруженные на салатных листьях, устойчивы не только к данному виду антибиотиков, но и к препаратам других групп, отмечается в статье.

Ученые советуют в этой связи соблюдать осторожность: "концентрация бактерий может возрасти, если хранить готовые салатные листья без холодильника". Кроме того, исследователи рекомендуют употреблять свежие салаты, а не готовые из упаковки.

"Листовые салаты и свежие травы перед употреблением следует тщательно промыть питьевой водой, чтобы снизить риск попадания в организм возбудителей заболеваний или резистентных бактерий", - замечают эксперты. Особую осторожность следует соблюдать беременным женщинам, пожилым людям, а также тем, чья сопротивляемость болезнетворным организмам снижена в результате приема медикаментов.