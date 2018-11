14 ноября 2018 г. Анатолий Курманаев | The Wall Street Journal Россия грозится бойкотировать Давос из-за неприглашенных магнатов "Россия пригрозила бойкотировать важную глобальную встречу ведущих бизнесменов и политических лидеров в швейцарском Давосе, если организаторы не пригласят заново трех магнатов, находящихся под санкциями США", - пишет журналист The Wall Street Journal Анатолий Курманаев. "Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, (...) тогда туда никто не поедет", - заявил журналистам в четверг премьер-министр Медведев. Издание напоминает: по словам российских официальных лиц, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе попросили Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина не приезжать на встречу в январе будущего года, дабы избежать проблем с делегацией США. Официальный представитель форума воздержалась от комментариев, отмечает газета. По мнению издания, этот спор может оставить Давосский форум без участия делегации, в которую входят десятки российских олигархов и руководителей госкомпаний. "Давос также лишится весьма желанных частных вечеринок, которые обычно затмевают пресную официальную программу. В особенности Дерипаска годами устраивал один из самых экстравагантных праздников форума; в январе текущего года он привез в Давос казацкий ансамбль пляски, лауреата "Грэмми" Энрике Иглесиаса, а также уйму черной икры и шампанского Dom Perignon", - пишет автор. "Вечеринки должны были свидетельствовать о том, что Россия открыта для бизнеса вопреки обостряющимся трениям с США и ЕС", - пишет издание. Костин выразил в интервью удивление аннулированием своего приглашения в Давос, так как ни власти Швейцарии, ни власти европейских стран или ЕС не обвиняют его в каких-либо нарушениях. "Санкции США превращают российских капитанов индустрии из членов мировой элиты в парий, поскольку по всему миру правительства и компании закрывают двери перед эмиссарами Москвы, опасаясь испортить отношения с крупнейшей экономической и военной державой планеты", - отмечает издание. Источник: The Wall Street Journal