Антидепрессанты попадают в реки и ручьи и делают рыб менее агрессивными при добыче пропитания, утверждают биологи

"Как показало исследование, антидепрессанты попадают в реки и ручьи, в результате чего определенный вид рыб становится менее агрессивным, добывая себе пропитание", - передает газета The Daily Mail. - Ученые обнаружили, что флуоксетин, основное действующее вещество препарата "Прозак", нарушает пищевое поведение Gambusia holbrooki, пресноводного вида гамбузий.

"Как и большинство мелких пресноводных рыб, гамбузии, как правило, охотятся в "социальных группах" - в стаях, что позволяет им добывать корм более эффективно и снижает риск стать добычей хищников, - поясняет газета. - Подвергая как отдельных рыб, так и целые стаи воздействию флуоксетина в различных дозировках, ученые обнаружили, что лекарство не оказывало заметного влияния на рыб поодиночке. Однако стаи гамбузий более спокойно вели себя во время охоты и в целом под воздействием больших доз вещества ели меньше еды".

"Социальный контекст может быть важным, но недооцененным фактором, сказывающимся на экологическом воздействии химических загрязняющих веществ на животный мир", - указали ученые.

"Антидепрессанты повышают уровень нейротрансмиттера серотонина в мозге, который играет роль в регулировании настроения. (...) Как многие лекарства, флуоксетин выводится из организма с мочой, после чего он может попадать в пресноводные водоемы, например, озера и реки, потому что системы очистки воды не могут отфильтровать следы препарата в воде", - сообщается в публикации.

Психоактивные загрязняющие вещества, как было показано ранее, влияют на поведение некоторых животных. Недавнее исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, например, вскрыло, что кокаин, попадающий в Темзу, делает угрей гиперактивными.

"(...) Чтобы определить, меняет ли флуоксетин коллективное поведение животных, исследователи во главе с биологом Джейком Мартином из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, в лаборатории подвергли рыб воздействию таких объемов флуоксетина, которые обычно содержатся в пресноводных водоемах, - говорится в статье. - Одной группе рыб давали низкую дозу в 30 нанограмм на литр, а другой группе давали более высокую дозу вещества, которая составляла 300 нанограмм на литр".

"(...) Через 28 дней под воздействием флуоксетина поведение отдельных рыб не менялось из-за влияния лекарства. Однако стаи рыб, получавшие высокие концентрации флуоксетина, были менее агрессивны и ели меньше добычи, чем те группы, которые или находились на более низкой дозировке, или не подвергались воздействию препарата в принципе", - сообщается в публикации.

"(...) Ученые добавляют, что эти результаты "демонстрируют, как социальный контекст потенциально может содействовать воздействию психотропных химических веществ на уязвимую дикую природу. Полный текст исследования был опубликован в журнале Biology Letters", - указывает The Daily Mail.