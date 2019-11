14 ноября 2019 г. Гай Адамс и Нил Сирс | Daily Mail Почему так много врагов России умирают, падая с балконов? "Так он упал, или его столкнули? Смерть Джеймса Ле Мезюрье, бывшего офицера армии, который был целью российской кампании по дискредитации, не могла случиться во время, более подходящее для того, чтобы спровоцировать появление теорий заговора, - пишет The Daily Mail. - Спустя всего три дня после того, как Кремль публично обвинил Ле Мезюрье в том, что он агент МИ-6, энергичный 48-летний отец двоих детей был найден мертвым на улице в центре Стамбула. Очевидно, он выпал из окна верхнего этажа среди ночи. Когда примерно в 5:30 утра в понедельник его тело обнаружили прихожане, направляющиеся в мечеть в районе Бейоглу, на нем была белая футболка, серые штаны и наручные часы". "(...) Как показало вскрытие, у него был проломлен череп и сломаны ноги, утверждается в местных отчетах, а его лицо, судя по всему, были порезано острым предметом. Турецкая полиция незамедлительно начала информировать журналистов о том, что речь идет о предполагаемом самоубийстве", - пишут авторы статьи Гай Адамс и Нил Сирс. "(...) Хотя многие детали последних часов жизни Ле Мезюрье не подтверждены, судя по всему, он провел их в офисе Mayday с женой Эммой Уинберг, также являющейся директором организации. - говорится в статье. - Согласно местным новостным сообщениям, Уинберг сказала полиции, что Ле Мезюрье принимал лекарства, поскольку он пребывал в состоянии "сильного стресса" из-за нападок на него и организацию. По некоторым сведениям, она рассказала следователям, что они с Джеймсон легли спать около 4 утра в понедельник, оба приняв снотворное. Она проснулась от стука в дверь и обнаружила, что ее муж лежит на улице, окруженный полицией". "(...) По заявлениям, здание хорошо защищено и войти в него можно, лишь пройдя систему идентификации отпечатков пальцев. - указывается в публикации. - На записях с камеры безопасности над входной дверью не было ничего подозрительного и никаких знаков взлома, что привело полицию к выводу о суициде". "(...) Те, кто строит предположения о причастности России, вспоминают другие внезапные смерти журналистов, юристов и сотрудников гуманитарных организаций, которые перешли дорогу Кремлю и в итоге выпали - или их вытолкнули - из окон на высоких этажах, - передает The Daily Mail. - Максим Бородин, российский журналист, который выявил случаи государственной коррупции и освещал работу российских наемников в Сирии, умер в прошлом году, предположительно выпав с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. За 12 месяцев до этого Николай Горохов, адвокат семьи Сергея Магнитского (...) выпал из окна 4 этажа (...). В 2007 году Иван Сафронов, расследовавший поставки российских вооружений в Иран и Сирию, выпал из окна 5 этажа (...), а двумя годами ранее тележурналистка Ольга Котовская, связанная с правительством, упала с 14 этажа, и этот инцидент также был сочтен самоубийством. Подобная судьба была уготована, по крайней мере, одному британцу. В 2014 году девелопер Скотт Янг, предположительно задолжавший теневым фигурам российской мафии, скончался, пролетев 4 этажа, выпав из окна своего лондонского пентхауза и напоровшись на железную ограду". "(...) Может показаться странным, что человек с подобными благородными задачами, как создание "Белых касок", стал объектом такого количества клеветнических нападок. Чтобы понять причины, нужно вернуться на 5 лет назад, к решению Ле Мезюрье основать некоммерческую организацию Mayday Rescue, занимающуюся подготовкой и оснащением волонтеров, которые работали для спасения жизней гражданского населения, столкнувшегося с кровавой войной в Сирии. В то время почти ни одна международная организация гуманитарной помощи не могла попасть на территории, находившиеся в наиболее плохом состоянии, чтобы предоставить медицинскую помощь и помочь вести спасательные работы, - информируют авторы. - (...) Mayday подготовила более чем 2,9 тыс. волонтеров, мужчин и женщин, и обеспечила их всем необходимым; ее спонсировали ООН и ряд международных правительств, а офисы организации расположены в Турции и Амстердаме. (...) Они утверждают, что спасли более чем 100 тыс. жизней". "На Западе их работа получила широкое одобрение, - отмечается в статье. - (...) Однако в то время как волонтеры Ле Мезюрье спасали жизни с обеих сторон в сирийской гражданской войне, их работа на захваченных мятежниками территориях спровоцировала бурную критику президента Асада и его сторонников, включая Россию. Они долгое время обвиняли "Белые каски" в поддержке террористических группировок (...). Организацию обвиняли в постановке воздушных и артиллерийских ударов и на камеру и имитации химических атак (...)". "Предполагается, что Уинберг (...) сообщила полиции, что за 15 дней до смерти Ле Мезюрье поделился с ней, что у него были суицидальные мысли, - подчеркивается в статье. - (...) Его друг Хамиш де Бреттон-Гордон, который служил с ним как в армии, так и консультативных некоммерческих организациях в Сирии, рассказал, что переживания о личной безопасности также вызывали у него стресс. Он поделился с The Daily Mail, что в прошлом месяце в разговоре с ним Ле Мезюрье говорил о намерении "Белых касок" о переносе штаба из Стамбула. "По большей части, его беспокойства были связаны с безопасностью, особенно когда дело касалось коммуникаций", - отметил он. (...) Де Бреттон-Гордон высказал мнение многих, когда заметил в отношении смерти Ле Мезюрье: "Слишком большое число людей, у которых проблемы с Россией, падают с балконов - и при этом не проводится полных расследований". Источник: Daily Mail